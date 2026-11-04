"Promihof"-Marc-Robin Wenz stichelt gegen Fabi und Jasmin

Zwischen Jasmin Sainabou Jaegers (28) und Fabian Hesdahl bahnt sich offenbar etwas an. Am Abend der aktuellen Folge von Der Promihof kamen sich die beiden näher – und ihre Mitbewohner schauten aufmerksam zu. Spontan beschloss der Realitystar, sich zu dem Model ins Einzelbett zu legen. Marc-Robin Wenz, Zoe Müllner und Julia Römmelt (32) beobachteten die vertraute Szene gemeinsam und amüsierten sich dabei prächtig. Besonders eine Erklärung der beiden sorgte für Gelächter: Jasmin und Fabi hatten wiederholt betont, nur Schulfreunde zu sein. Diese Darstellung überzeugte die anderen offenbar nicht ganz. Statt sie ungestört knutschen zu lassen, begleiteten die Mitbewohner das Geschehen mit spöttischen Kommentaren. So wurde die nächtliche Annäherung rasch zum Gesprächsthema auf dem Hof.

Vor allem Marc-Robin sprach die beiden direkt auf ihre Vorgeschichte an. Er forderte Jasmin und Fabi auf, sich nicht länger auf ihre Schulfreundschaft zu berufen. "Sagt doch einfach, ihr hattet schon was miteinander, steht doch dazu", stichelte er in der Sendung. Dass gerade die beiden miteinander rummachen, fand er zwar ungewöhnlich. Grundsätzlich habe er damit aber kein Problem: Wenn sie Lust aufeinander hätten, sollten sie dem nachgehen. Auch Zoe und Julia beteiligten sich an den Kommentaren und machten sich über die angeblich harmlose Freundschaft aus Schulzeiten lustig. Zusammen mit Marc-Robin verfolgten sie genau, was zwischen Jasmin und Fabi im Einzelbett passierte.

Marc-Robin ist bei diesem Thema allerdings nicht völlig unbeteiligt. Hinter seinen Sticheleien steckt auch eine persönliche Verbindung: Er und Jasmin sind sich früher bereits intim nähergekommen. Spannungen entstehen daraus dem Bericht zufolge jedoch nicht. Beide gehen entspannt mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit um. Auf dem Promihof trifft damit Jasmins frühere Intimität mit Marc-Robin auf ihre aktuelle Annäherung an Fabi, die den übrigen Bewohnern nicht entgeht. Gleichzeitig verbringen alle Beteiligten Tag und Nacht unter einem Dach und haben kaum Möglichkeiten, einander auszuweichen. Ob Jasmin und Fabi auf die Bemerkungen reagieren und ihre Darstellung der Schulfreundschaft verteidigen, wird sich zeigen.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Marc-Robin Wenz, Fabian Hesdahl und Jasmin Sainabou Jaegers

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RTLZWEI Marc-Robin Wenz, Zoe Müllner und Julia Römmelt im Bett bei "Der Promihof" 2026

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