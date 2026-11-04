"Ich war oft sauer": Yaris packt über Vater Peter Maffay aus

Yaris Makkay (23) gibt einen ehrlichen Einblick in die schwierige Beziehung zu seinem berühmten Vater Peter Maffay (77). Im Interview mit Bunte erinnerte sich der Sohn des Sängers an die Zeit nach der Trennung seiner Eltern im Jahr 2015. Yaris wuchs gemeinsam mit Peter und dessen Ex-Frau Tania Spengler auf Mallorca auf. Weil der Musiker beruflich ohnehin sehr viel unterwegs war, veränderte sich der Alltag für den damals etwa Zwölfjährigen nach dem Liebes-Aus vorerst kaum. Trotzdem machte ihm die Abwesenheit seines Vaters schwer zu schaffen. "Ich war oft sauer, weil er so wenig da war. Es reicht nicht, nur zu telefonieren", gab Yaris zu. Dass Peter sich durchaus Mühe gegeben hatte, erkannte er dabei jedoch an. "Er hat sich bemüht, aber als Kind weiß man das nicht zu schätzen. Da fehlt der Vater einfach", erklärte er in dem Interview.

Rückblickend beschreibt Yaris die Phase der Trennung als "keine rosigen Zeiten". Dabei sieht er seinen Vater durchaus auch ziemlich kritisch: "Mein Vater war auch nicht der Vorbildvater, aber er hat sein Bestes gegeben." Wie sehr sein Sohn unter der Situation litt, wurde Peter anscheinend erst im Nachhinein bewusst. "Damals habe ich es ihm eine Zeit lang richtig übel genommen. Es war schlimm für mich", schilderte Yaris diesbezüglich. Zusätzlich belastet habe ihn in diesem Kontext, dass seine Eltern sehr offen mit ihm über ihr Ehe-Aus sprachen und ihn immer wieder nach seiner Meinung fragten. So habe er zwar schon früh vieles verstanden, sei als Kind aber zu stark in die Angelegenheiten der Erwachsenen einbezogen worden. Auf die Seite eines Elternteils schlug er sich trotzdem nie. Seine Mutter ist für ihn bis heute der wichtigste Mensch in seinem Leben, betonte er allerdings in dem Gespräch.

Jetzt haben Vater und Sohn wieder zueinandergefunden. Auch in der Patchworkfamilie hat sich vieles inzwischen zum Positiven entwickelt. "Heute sind wir alle sehr innig, aber am Anfang war es nicht so leicht", erzählte Yaris. Peter ist inzwischen mit Hendrikje Balsmeyer (39) verheiratet, mit der er 2018 Töchterchen Anouk bekam. Außerdem gehört eine weitere Tochter aus der zweiten Ehe des Künstlers zur Familie. Beruflich klappte es zwischen Yaris und seinem Vater aber nicht so richtig: Eine zeitweilige Zusammenarbeit der beiden Musiker war schnell wieder beendet. Yaris sei es nicht gelungen, Privates und Geschäftliches voneinander zu trennen. Zudem hätten die zwei Sänger unterschiedliche Ansichten und verschiedene Lebensstile. Als Yaris mit 17 Jahren nach Deutschland zog, stand sein gesundheitsbewusster Vater manchmal schon um sechs Uhr morgens mit zwei Fahrrädern vor seiner Tür, um mit seinem Sohn Sport zu treiben.

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Müller, Ralf / ActionPress Peter Maffay und sein Sohn Yaris

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Getty Images Peter Maffay und Sohn Yaris, Goldene Henne, 2024

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