Nach 22 Jahren: Medienpsychologe Jo Groebel hat geheiratet

Manchmal braucht die große Liebe ein wenig länger bis zum Traualtar: Jo Groebel (75) und Grit Weiss haben nach 22 gemeinsamen Jahren geheiratet. Wie Bunte berichtet, haben sich der Medienpsychologe und das Best-Ager-Model erst vor Kurzem das Jawort gegeben. Ganz ohne großes Tamtam: Die Trauung fand im kleinen Kreis und fernab der Öffentlichkeit statt. "Es waren nur unsere engsten Freunde dabei", erzählte der Promifachmann. "Wir wollten es nicht an die große Glocke hängen", verrät Jo zudem. Vor der Hochzeit stand allerdings eine echte Überraschung. Jo machte seiner Liebsten ganz spontan einen Heiratsantrag.

Grit nimmt den Überraschungsantrag ihres Partners mit Humor. Schließlich hatte sie auf diesen Moment eine ganze Weile gewartet. "Nach 22 Jahren Beziehung wurde es ja aber auch mal Zeit", scherzte sie gegenüber dem Magazin. Sie erzählte weiter: "Das hat sich Jo wohl ganz spontan überlegt. Ich habe nichts von einem geplanten Antrag gewusst, aber sofort Ja gesagt." Für den Experten der Promiwelt steht bald schon der nächste Grund zum Feiern an: Am 11. November wird Jo stolze 76 Jahre alt.

Über die Promiwelt sprach Jo auch im Gespräch mit Promiflash. Bei der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin ging es damals um die Schwangerschaftsverkündung von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30). Mehrere Realitystars hatten den beiden eine PR-Aktion vorgeworfen. Ob er diese Zweifel teilte, ließ Jo offen. Stattdessen erklärte er: "Schwangerschaften oder vermeintliche Schwangerschaften werden gerne genommen, um Schlagzeilen zu produzieren." Dabei erinnerte Jo an die früheren Schlagzeilen um Rafael van der Vaart (43) und Sabia Boulahrouz (48). Auch Sabia war damals vorgeworfen worden, ihre Schwangerschaft inszeniert zu haben: "Es wird gerne genommen, weil es natürlich immer die Öffentlichkeit anheizt."

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Imago Grit Weiss und Jo Groebel, Fotoausstellung von Livia Lisboa in Hamburg

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Imago Grit Weiss und Jo Groebel bei der Bertelsmann Party am 10. September 2026 in Berlin

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