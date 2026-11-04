Wegen Tim und Hanna Weig: Marla droht mit freiwilligem Exit

In Love Island VIP fließen einige Tränen. Während Marla Slengard in der Villa sehnsüchtig auf ihren Couplepartner Tim Kühnel (29) wartet, amüsiert der sich in der Casa Amor prächtig. Denn er lernt die neue Granate Hanna Weig (30) näher kennen. Marla betont im Einzelinterview: "Ich erwarte, dass er Rücksicht nimmt." Kurz darauf bekommt sie Fotos zugespielt, auf denen Tim und Hanna eng aneinandertanzen. Der Anblick trifft Marla und sie bricht sofort in Tränen aus. "Warum kann man so übertreiben? Warum werden wir die ganze Zeit so gefickt?", schluchzt sie fassungslos.

Im Einzelinterview gibt Marla zu, wie sehr ihr die Annäherung zwischen Tim und Hanna zusetzt: "Das verletzt mich schon. Ich würde ihm gerne sagen, dass er es einfach mal lassen soll." Im Gespräch mit ihrem Mitstreiter Paco Herb (31) lässt Marla schließlich durchblicken, dass sie für den Fall der Fälle bereits über drastische Konsequenzen nachdenkt. Sollte Tim Hanna wählen, könnte sie sich sogar vorstellen, die Datingshow vorzeitig zu verlassen. Paco hakt ungläubig nach: "Du willst abbrechen?" Marlas Antwort fällt eindeutig aus: "Vielleicht bin ich dann mal weg, wenn er sich für die entscheidet." Marla ist mit ihrem Liebeskummer nicht allein. Auch bei ihrer Freundin Henna Urrehman und Nelson Henry bahnt sich Ärger im Paradies an.

Henna bekommt eine Aussage von Nelson zugespielt, in der er erklärt, dass er eine der Granaten näher kennenlernen möchte. Ausgerechnet Hanna hat es auch ihm angetan. "Ich würde meine Niere für sie hergeben, wenn ich Single wäre. Also ich bin Single, aber...", schwärmt er. Obwohl er mit Henna vercouplet ist, will Nelson sich weiter umschauen und kündigt an: "Ich werde eh mit Hanna noch sprechen und sie kennenlernen." Henna sucht Trost bei ihrer Freundin Marla. Diese weint selbst noch und versichert ihr: "Ich heule mit für dich, weil ich es so schlimm finde." Henna findet für ihre Enttäuschung deutliche Worte: "Ich bin auch verletzt. Man wird in ein paar Stunden direkt vergessen. Jetzt tut mir das einfach weh. Ich fühle mich dumm. Ich fühle mich wie ein Clown."

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Marla Slengard und ihre "Love Island VIP"-Mitbewohnerinnen

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RTLZWEI Tim Kühnel und Hanna Weig in "Love Island VIP"

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