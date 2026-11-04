Dieters Sprüche: Marco Schreyl erinnert sich an alte Zeiten

Marco Schreyl (52) erinnert sich an seine Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" – besonders der eine oder andere Spruch von Dieter Bohlen (72) blieb dem Moderator im Gedächtnis. Im Podcast "Zwischen den Zeilen" sprach er mit Bettina Böttinger jetzt offen darüber, wie der Juror damals mit seiner sexuellen Orientierung umgegangen sei. Einige Bemerkungen des Poptitans habe er seinerzeit als Anspielungen auf seine Homosexualität verstanden, erzählte der Moderator. Sich dagegen wehren konnte er damals allerdings noch nicht. Inzwischen würde Marco deutlich selbstbewusster auftreten und dem Musiker unmissverständliche Fragen stellen. "Was tut das gerade zur Sache? Wo ist dein Problem? Weil ich ein schwuler Mann bin und du nicht?", beschrieb er im Gespräch mit Bettina, wie er heute reagieren würde.

Erst im November 2023 hat Marco seine Homosexualität öffentlich gemacht. Damals war er 49 Jahre alt und wollte seine Liebe zu Männern nicht länger vor der Öffentlichkeit verbergen. Für ihn sei der Schritt ohne große Inszenierung passiert. Auch seine damalige Haltung schilderte er ganz offen: "Es ist einfach passiert. Ich bin 50 und wer nicht checkt, dass ich nicht verheiratet, nicht an eine Frau vergeben bin, nicht über mein Privatleben intensiv rede ... Wer dann nicht checkt, dass ich dann wohl schwul bin, der hat wohl seine Birne zwischen den Schultern nicht an der richtigen Stelle."

Es verging viel Zeit, bis Marco entspannt und selbstbewusst mit seiner Sexualität umgehen konnte. Bereits als Teenager verliebte er sich zum ersten Mal in einen Mitschüler – doch das irritierte ihn damals zunächst. Lange Zeit habe er nicht wahrhaben wollen, dass er schwul ist. Der Grund: Er habe es als eigenartig empfunden, anders zu sein als die anderen. Diese Phase sei auch von Scham geprägt gewesen, wie der Moderator offen zugab. "Ich habe mich für mich geschämt an mancher Stelle – obwohl ich mich nicht schlimm fand", erzählte der Moderator im Podcast.

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Instagram /marco_schreyl TV-Moderator Marco Schreyl

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Getty Images Marco Schreyl im Jahr 2011

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