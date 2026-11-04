Sido gesteht: Er saß in Norwegen bereits "kurz" im Gefängnis

Sido (45) legt ein Geständnis ab, das kaum einer kannte: Der Rapper saß bereits im Gefängnis – und zwar in Norwegen. Im Gespräch mit Moderatorin Sara Arslan bei "Take me Späti" wurde der Musiker gefragt, ob er jemals in Haft gewesen sei. Zuerst antwortete er eher knapp: "Nee, kurz. Ganz kurz." Als die Interviewerin nachhakte, plauderte Sido weitere Details aus: Bei der Einreise nach Norwegen sei er festgenommen worden. Aber was war der Grund dafür? Der "Schlechtes Vorbild"-Interpret habe "illegale Substanzen dabei" gehabt. Damals sei Sido in einer Zelle für Untersuchungshäftlinge gelandet. Viel mehr wollte er nicht verraten. Wann sich der Vorfall abgespielt hat, erklärte er nicht.

Zwar gelten Norwegens Gefängnisse im internationalen Vergleich als recht komfortabel, aber Sido bekam davon nichts mit. Statt in einem gemütlichen Raum fand er sich in einer kargen Zelle wieder. Er habe halbnackt "auf einer Metallpritsche" gesessen. Sido erinnert sich: "Irgendwelche schlechte Musik lief, um mich verrückt zu machen. Jeder Song hat mit mir gesprochen." Wie sehr die Zeit in der Zelle ihm zusetzte, beschrieb er folgendermaßen: Aus jedem Lied habe er Vorwürfe gegen sich herausgehört. Immer wieder sei die Botschaft bei ihm angekommen, dass er ein Idiot sei. Eine Frage hat sich besonders eingebrannt, die er bis heute nicht vergessen hat: "Warum machst du das schon wieder?"

Sido macht kein Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit Drogen. Schon vor Jahren erzählte der Rapper von seinem langen Kampf mit der Sucht. Er habe eine Therapie gemacht, die er mittlerweile aber nicht mehr brauche: "Ich kann es jetzt alleine weitermachen." Auch Sidos Ex-Partnerin Georgina "Gia" Stumpf hatte das Thema Drogen vor wenigen Wochen angesprochen. Bei Promi Big Brother blickte sie auf ihre rund vierjährige Beziehung mit dem Rapper zurück. Ihre Schilderungen klangen alles andere als harmonisch: "Es war sehr intensiv. Es war von Anfang an ein Auf und Ab." Als sie nach den damaligen Substanzen gefragt wurde, antwortete Gia: "Viel Kokain und sowas."

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Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sido, Rapper

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Imago Sido beim OMR Festival 2026 in den Messehallen Hamburg, Mai 2026

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