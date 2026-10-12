Til Schweiger meldet sich nach anderthalbjähriger Netzpause

Til Schweiger (62) feiert sein Comeback auf Instagram. Nachdem der Schauspieler rund anderthalb Jahre lang komplett von der Plattform abgetaucht war, meldete er sich jetzt mit einem echten Highlight-Foto zurück. Der Schnappschuss zeigt ihn strahlend an der Seite von Martial-Arts-Ikone Jackie Chan (72), dem er vertraut den Arm um die Schulter legt. Entstanden ist die Aufnahme am Set des neuen Action-Abenteuers "Armour of God: Ultimatum", für das Til zum internationalen Cast gehört. Gedreht wird unter anderem in Kasachstan. Welche Rolle der Deutsche in dem Film übernimmt, ist bislang allerdings nicht öffentlich bekannt. Die Premiere des Streifens soll im Februar 2027 über die Bühne gehen. Neben dem Foto mit dem Actionstar teilte Til am selben Tag noch eine zweite Aufnahme - darauf ist ein kleiner Hund zu sehen.

Bei "Armour of God: Ultimatum" handelt es sich um den vierten Teil der bekannten Action-Abenteuer-Reihe. Jackie ist in dem Film wieder als Schatzsucher "Asian Hawk" zu sehen, der diesmal Jagd auf das antike Artefakt Tumar macht. Dass Til eine Rolle in dem internationalen Filmprojekt ergattert hat, verkündete das Studio Salem Entertainment schon im September. Das Überraschungsfoto kam in den Kommentaren jedenfalls gut an: Nutzer feierten das Netz-Comeback des Schauspielers und das Treffen der beiden Kinostars. "Zwei Granaten", "maximale Legenden" und "Gänsehaut" lauteten einige der Kommentare unter dem Instagram-Beitrag. Ein weiterer Nutzer schrieb schlicht: "So schön, dich zu sehen." Besonders angetan zeigte sich ein User vom Erscheinungsbild des Schauspielers und richtete sich direkt an ihn: "Wow Til, du siehst jetzt viel besser aus, machst einen echt guten Eindruck."

In letzter Zeit hatte sich der Schauspieler extrem rar gemacht. Grund dafür waren auch gesundheitliche Probleme: Im Frühjahr 2024 lag er wegen einer lebensgefährlichen Sepsis in einer Klinik auf Mallorca. Die Blutvergiftung hatte er sich durch aggressive Keime zugezogen, die eine Wunde an seinem Schienbein entzündet hatten. Im Herbst 2025 gab der Filmemacher dann Entwarnung in Sachen Gesundheit: In der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" hakte Moderator Kai Pflaume (59) nach, wie es ihm gehe. "Mir geht es super! Sehr gut!", antwortete Til daraufhin. Im September dieses Jahres war er zudem bei "Schlag den Star" zu sehen. Dort saß er an der Seite seiner Ex-Frau Dana Schweiger (58) im Publikum, um die gemeinsamen Töchter Luna (29) und Lilli (28) bei deren Auftritt zu unterstützen.

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Instagram / tilschweiger Jackie Chan und Til Schweiger, Oktober 2026

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Imago Til Schweiger bei der Premiere von "Desperate Journey", November 2025

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Getty Images Til Schweiger, September 2022