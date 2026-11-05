Nach Abnehmerfolg: Alex Mariah Peter teilt Hate-Kommentare

Egal, wie man es macht, irgendwem passt es nie: Alex Mariah Peter (28) zeigt jetzt, wie widersprüchlich Bodyshaming sein kann. Auf Instagram hat das Model eine Bilderreihe mit Fotos aus mehreren Jahren veröffentlicht. Darauf ist Alex mit ganz unterschiedlichem Körpergewicht zu sehen. Der Clou: Auf jedem Schnappschuss stehen gehässige Sprüche, die sich Alex nach eigenen Angaben im Laufe der Zeit anhören musste. Gegensätzlicher könnten diese kaum sein. Manche Kritiker forderten, Alex solle so schnell wie möglich ein paar Kilos verlieren. Bei anderen Fotos hieß es dagegen, das Model sei viel zu dünn, solle mehr essen oder als Frau mehr Kurven haben. Doch nicht nur die Figur war Thema. Auch die Oberweite von Alex, die Kleidung und das Styling nahmen andere immer wieder ins Visier. Bekannt geworden war Alex im Jahr 2021 durch den Sieg bei Germany's Next Topmodel. Seitdem steht das Model regelmäßig in der Öffentlichkeit und bekommt entsprechend viele Rückmeldungen zum eigenen Aussehen.

Zu den Sätzen, die Alex auf Instagram teilte, gehören etwa "Du solltest ganz dringend abnehmen", "Du solltest mal was essen" und "Eine Frau sollte Kurven haben". Andere Kommentare drehen sich um Aussehen und Auftreten: "So viel Brust sieht total billig aus", "Du hast doch eh gespritzt", "Du solltest ein wenig mehr aus dir machen" und "Ganz schön doll das Kleid." Auf dem letzten Foto zieht der Realitystar ein klares Fazit: "Die Moral von der Geschichte? Mach dein Ding! Irgendjemand wird immer was auszusetzen haben." In der Kommentarspalte schrieb Alex noch dazu: "Wir machen das so, wie wir das für richtig halten." Dafür gibt es viel Zuspruch. Simone Kowalski (29), die ebenfalls GNTM gewonnen hat, kommentierte knapp mit "Amen". Weitere Fans schreiben unter anderem "Toll, so wie du bist" und "Du siehst fantastisch aus, gib nichts auf die dummen Kommentare".

Über die eigene Figur hatte Alex schon früher offen gesprochen. Vor rund drei Monaten präsentierte das Model den eigenen Abnehmerfolg mit einem Vorher-Nachher-Vergleich. Die Aufnahmen entstanden bei zwei Premieren der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Dazwischen lag etwa ein Jahr, in dem das Gewicht von 118,7 auf 90,9 Kilogramm sank. Damit nahm Alex rund 30 Kilogramm ab. Auch sportlich lief es zuletzt rund. Nur wenige Tage vor dem Bodyshaming-Beitrag schaffte Alex beim Palma Marathon auf Mallorca einen Halbmarathon. Danach zeigte sich das Model mit Medaille und Startnummer im Netz. Ganz offen gab Alex dazu auf Instagram zu, selbst nicht mit dem Erfolg gerechnet zu haben: "Wer hätte vor zehn Monaten darauf gewettet, dass ich einen Halbmarathon schaffe? Also ich nicht." Für die Strecke von gut 21 Kilometern hat sich das Training damit ausgezahlt.

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Imago Alex Mariah Peter bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin, Juli 2026

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Mai 2026

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