Nach Niederlage: Marius Høiby bekommt heimlichen Damenbesuch

Erst vor wenigen Tagen wurde öffentlich gemacht, dass das Gericht in Norwegen Marius Borg Høibys (29) Antrag auf vorzeitige Freilassung abgelehnt hat. Das heißt, dass der Sohn von Königin Mette-Marit weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss, und zwar unter elektronischer Kontrolle auf dem königlichen Anwesen Skaugum. Allein musste er diese Nachricht aber anscheinend nicht verdauen: Wie Se og Hør berichtet, tauchte kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung die norwegische Sängerin und Songwriterin Erika Norwich auf dem Anwesen auf. Sie wurde beim Verlassen fotografiert: Dabei saß sie am Steuer ihres Wagens und versteckte ihr Gesicht mithilfe einer Kapuze. Laut dem Bericht wirkte die Musikerin ziemlich ernst.

Welches Verhältnis Erika und Marius zueinander haben, ist öffentlich nicht bekannt. Auch warum sie ihn ausgerechnet an diesem Tag besuchte, ist bislang unklar. Marius hatte aber offensichtlich darauf gesetzt, dass er bald wieder auf freiem Fuß unterwegs sein darf. Seine Anwälte Daniel Storrvik und Alexander Greaker hatten seine Freilassung beantragt und seine Lage als äußerst belastend beschrieben. Am Montag gab das Osloer Bezirksgericht dem Antrag statt. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch sofort Beschwerde ein und forderte, die Untersuchungshaft um vier Wochen zu verlängern. Daraufhin kippte das Berufungsgericht die Freilassung wieder, denn es kam heraus, dass Marius über mehrere Monate Alkoholtests absolviert hatte, die allesamt positiv ausgefallen waren. Marius erklärte die Werte demnach mit Mundwasser und vergorenem Apfelsaft.

Seit einigen Monaten lebt Marius nun schon unter Hausarrest auf dem royalen Anwesen. Dabei trägt er eine Fußfessel, die seinen Aufenthaltsort dokumentiert. Die Zeitschrift berichtet außerdem, dass Marius sich außer den positiven Alkoholtests keine weiteren Fehler geleistet hat. Erika wurde 2016 durch die Castingshow "Idol" bekannt. Dort schaffte sie es mit gerade einmal 16 Jahren bis ins Halbfinale. Später studierte die Sängerin ein Jahr lang am Liverpool Institute for Performing Arts. 2020 trat sie beim "Melodi Grand Prix" an, dem norwegischen Vorentscheid für den "Eurovision Song Contest".

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim

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