Kris Jenner und Khloé erwischten Lamar Odom bei Orgie

Kris Jenner (71) und Khloé Kardashian (42) haben ein sehr pikantes Kapitel aus der Vergangenheit thematisiert. In einer neuen Folge der Realityshow The Kardashians sprechen die beiden über einen Vorfall aus Khloés Ehe mit Lamar Odom (46). Das Mutter-Tochter-Duo hatte damals einen Hinweis bekommen, wo sich der frühere Basketballstar gerade aufhielt. Daraufhin fuhren sie zu dem Hotel und ließen sich von Khloés Sicherheitsleuten die Tür zu seinem Zimmer öffnen. Was sie dort sahen, hatten sie offenbar nicht erwartet: Laut Khloé befanden sich etwa 20 Personen in dem Raum, die an sexuellen Ausschweifungen beteiligt gewesen sein sollen: "Und alles, was ich sah, war, dass sie buchstäblich eine Gruppenmasturbation veranstalteten. Es waren 20 Leute in dem Zimmer."

Kris erklärt in der Folge auch, warum die beiden überhaupt in das Hotel gefahren waren. Sie hätten Lamar aus der Lage befreien wollen, weil sie dachten, die anwesenden Frauen würden ihn festhalten. "Wir holen ihn aus der Situation heraus, weil er von diesen Prostituierten als Geisel gehalten wird", erinnert sich die Unternehmerin an die Beweggründe. Der Vorfall fiel in die Zeit, in der Lamars Suchtprobleme sehr groß waren. Für ihre Partnersuche hat Khloé deshalb inzwischen klare Regeln: Drogen und Orgien kommen für sie nicht infrage. Ihre Lehre aus dem Erlebnis zieht sie mit schwarzem Humor: "Das bestätigt mir, dass ich nie wieder mit einem Freak ausgehen werde. Ich musste das auf meine Manifestationsliste für einen Mann setzen. Vielleicht sollte ich keine Gruppenmasturbation und keine Orgien hinzufügen. Und vielleicht auch keine harten Drogen."

Bereits zuvor hatte Khloé erzählt, wie weit sie gegangen war, um Lamars Drogenprobleme und Seitensprünge vor der Öffentlichkeit zu verbergen. In der Netflix-Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" hatte sie geschildert, dass sie ihm bis in Hotels gefolgt war und dort hinter ihm aufgeräumt hatte. "Ich ging nach ihm in die Hotelzimmer, um alles wieder sauberzumachen. Damit sie keine Storys verkauften", hatte sie erklärt. Dabei habe sie auch Drogenutensilien wie Alufolie, Löffel und Crackpfeifen entdeckt.

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Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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