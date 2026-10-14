"Männertauglich": Miriam nimmt Felix Neureuther aufs Korn

Miriam Neureuther (36) hat ihren Ehemann Felix Neureuther (42) mit einem Augenzwinkern aufs Korn genommen. Im Gespräch mit der Abendzeitung verrät die ehemalige Biathletin, dass der frühere Skirennfahrer in der heimischen Küche durchaus noch häufiger selbst aktiv werden könnte. Anlass für die kleine Spitze ist der Thermomix, der im Haushalt der sechsköpfigen Familie regelmäßig zum Einsatz kommt – unter anderem für das gemeinsame Frühstück. "Ein Thermomix ist auch männertauglich", stellte Miriam lachend klar. Dass die Küchenmaschine bei den Neureuthers eine zentrale Rolle spielt, hat einen guten Grund: Gesunde Ernährung ist der Sportlerin wichtig – und der Alltag mit einer Großfamilie verlangt nun einmal nach praktischen Lösungen. "Morgens gibt es bei uns immer ein Zaubermüsli mit frischem Obst und Nüssen, das uns allen schmeckt." Der Küchenhelfer gehört damit fest zum Alltag der Familie – nur eben bislang offenbar vor allem in Miriams Händen.

Der Grund für das Gespräch ist ein besonderes Projekt: Nach vier Jahren Arbeit veröffentlicht Miriam nun ihr Buch "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie". Darin teilt die vierfache Mutter ihre Lieblingsrezepte und persönliche Anregungen für eine schönere, gesündere und bewusstere Adventszeit. Dass das Werk ihre ganz eigene Handschrift trägt, betont die Autorin gegenüber der Abendzeitung: "Das Buch ist durch und durch 'Miri' mit allem, was uns rund um Weihnachten beschäftigt und uns hilft, diese Zeit schöner, gesünder und bewusster zu gestalten – und uns auch mal innehalten lässt." Zwischen Plätzchenbacken, Ritualen und Familienmomenten soll das Buch also nicht nur Inspiration liefern, sondern auch zum Durchatmen einladen. Vier Jahre lang hat die Autorin an dem Projekt gefeilt, bevor es nun erscheint.

Miriam und Felix sind Eltern von vier Kindern – zwei Töchtern und zwei Söhnen. Nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn ist die vierfache Mutter vor allem mit dem Trubel des Familienalltags beschäftigt. Und trotz der scherzhaften Kritik in Sachen Kochkünste ließ sie keinen Zweifel daran, wie viel ihr Felix bedeutet. Besonders schätze sie an ihm, "dass er ein so familienbewusster und geerdeter Mensch ist, er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben! Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe", schwärmte Miriam gegenüber der Abendzeitung. Der ehemalige Skirennfahrer beendete seine aktive Karriere im Jahr 2019 und zählte zuvor zu den bekanntesten deutschen Wintersportlern. Heute steht bei dem Paar offenbar vor allem eines im Mittelpunkt: das Leben als Familie.

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Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

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Instagram / felix_neureuther Der ehemalige Skifahrer Felix Neureuther feiert mit seiner Familie Weihnachten, Dezember 2025.

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Imago Felix Neureuther und Miriam Neureuther beim Ludwig Erhard Gipfel 2024 auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee