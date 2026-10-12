So hält Miriam Neureuther Oma Rosi für die Kinder lebendig

Auch mehr als drei Jahre nach dem Tod von Rosi Mittermaier (†72) hat die Skilegende im Hause Neureuther einen festen Platz. Miriam Neureuther (36) und ihr Ehemann Felix Neureuther (42) möchten ihren vier Kindern Matilda, Leo, Lotta und Mats vermitteln, wer ihre Oma war. Gegenüber Bunte.de erzählte Miriam, dass sie gemeinsam alte Familienfotos anschauen und den Kleinen Geschichten über die ehemalige Skirennläuferin erzählen. "Die Kinder wissen alle, wer ihre Oma ist", betonte sie. Das gilt auch für den jüngsten Sohn Mats, der erst im März 2025 zur Welt kam – und damit mehr als zwei Jahre nach dem Tod seiner Großmutter. Persönlich kennenlernen konnte er sie also nicht. Durch die Erzählungen seiner Eltern und die gemeinsamen Erinnerungen in Bildern soll er dennoch eine Verbindung zu ihr aufbauen können.

Eine weitere Erinnerung an ihre Schwiegermutter hat Miriam in ihrem neuen Buch verewigt. In "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie" vereint die Autorin norwegische Traditionen aus ihrer eigenen Familie mit deutschen Weihnachtsbräuchen. Auch Rosis Apfelstrudel-Rezept hat darin seinen Platz gefunden. Warum ihr das besonders wichtig war, erklärte Miriam gegenüber Bunte.de: "Es ist ein Buch für die ganze Familie von unserer ganzen Familie. Da darf keiner fehlen." Das Besondere an dem süßen Gebäck? "Dass keine Rosinen drin sind", verriet die vierfache Mutter. Außerdem werden die Äpfel nicht gehobelt, sondern fein geschnitten. Diese Aufgabe übernimmt in der Familie übrigens Felix, der trotz berühmter Eltern bodenständig aufwuchs.

Rosi starb am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Wie sehr sie der Familie fehlt, zeigt sich nicht nur an Feiertagen oder besonderen Anlässen. Auf die Frage, ob die Trauer in der Adventszeit besonders groß sei, antwortete Miriam: "Es ist leider im ganzen Jahr so." Vor allem wenn wichtige Ereignisse anstehen, werde der Verlust ihrer Schwiegermutter spürbar. Miriam und Felix hatten 2017 geheiratet, im selben Jahr wurde ihre Tochter Matilda geboren. 2020 kam Sohn Leo dazu, 2022 folgte Tochter Lotta und im März 2025 schließlich Nesthäkchen Mats. Mit Geschichten, Fotos und dem weitergegebenen Familienrezept bleibt Oma Rosi für alle vier Kinder ein fester Teil des Alltags.

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Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther, frühere Skilangläuferin

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Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala im Oktober 2016

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Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther und ihr Baby, September 2025