Natascha Ochsenknecht wehrt sich nach TV-Dinner mit Ex Umut

Natascha Ochsenknecht (62) lässt die Kritik an ihrem jüngsten TV-Auftritt nicht einfach auf sich sitzen. In der Show "Eating with my Ex VIP" auf Paramount+ traf sie auf ihren ehemaligen Partner Umut Kekilli (42). Für ihr Verhalten während des gemeinsamen Dinners erhielt sie im Netz einige kritische Kommentare. Heute Morgen meldete sich die Realitydarstellerin deshalb in ihrer Instagram-Story zu Wort. In einem Selfievideo verteidigte sie ihr Auftreten. Ihrer Ansicht nach zeigt der bisher veröffentlichte Ausschnitt nur einen kleinen Teil dessen, was zwischen ihr und Umut vorgefallen ist. Die Zuschauer würden also längst nicht die gesamte Vorgeschichte kennen. In welche Richtung sich die Geschichte entwickelt, wollte Natascha noch nicht verraten. Eines stellte sie jedoch unmissverständlich klar: "Die Sache geht viel, viel weiter, viel, viel tiefer."

Anders als es möglicherweise den Anschein macht, hatten Natascha und Umut laut ihrer Aussage über die Jahre hinweg immer wieder Kontakt. Ihr Ärger dreht sich vor allem um Zusagen, die aus ihrer Sicht mehrfach nicht eingehalten wurden. "Wenn mir jemand etwas verspricht und immer wieder und immer wieder. Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. Ja, dann halte es auch", erklärte sie in ihrer Story. Sollte jemand ein Versprechen nicht halten können, erwarte sie zumindest Ehrlichkeit. "Und ich rede Klartext. Ganz einfach. Bei mir geht es um die Wahrheit", stellte sie klar. Auch zu dem Vorwurf, beim Dinner mit vollem Mund gesprochen zu haben, äußerte sich Natascha. Für das Essen sei lediglich eine Stunde Zeit gewesen. Andernfalls hätte das Gespräch ihrer Aussage nach fünf Stunden gedauert. Über Umuts Teilnahme an der Show sagte sie: "Hätte es ja nicht zusagen müssen. In diesem Fall Pech gehabt."

Natascha und der ehemalige Fußballprofi Umut waren von 2009 bis 2017 ein Paar, wenn auch mit Unterbrechungen. In dieser Zeit war Umut offenbar auch für Nataschas drei Kinder aus ihrer Ehe mit Uwe Ochsenknecht (70) eine wichtige Bezugsperson. Besonders eng soll sein Verhältnis zu Tochter Cheyenne gewesen sein. Umso schwerer wiegen die Vorwürfe, die Natascha ihrem Ex beim Dinner machte: Sie warf ihm vor, sich nach der Trennung komplett zurückgezogen und auch den Kontakt zu ihren drei Kindern aus ihrer Ehe mit Uwe Ochsenknecht (70) abgebrochen zu haben. Darüber hinaus forderte sie 20.000 Euro von ihm zurück, wobei es ursprünglich sogar um eine deutlich höhere Summe gegangen sein soll. Das Geld sei damals für die Finanzierung eines Ladens vorgesehen gewesen, in dem Umut als Geschäftsführer einsteigen sollte.

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Paramount Ein Teil des Casts von "Eating with my Ex VIP"

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Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli

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