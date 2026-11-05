Reingelegt: Dieser Kandidat muss "The Power" verlassen

In der Villa von The Power hielt ein Versprechen nicht lange. Joshua Adjei Gyamfi hatte Simon Tulgar (32) zunächst fest zugesichert, dass die beiden zusammenhalten würden. Simon fühlte sich daraufhin offenbar sicher und vertraute seinem Mitstreiter. Wie die aktuellen Folgen der Show zeigen, kam es jedoch anders: Als geheimer Powerplayer musste Joshi eine Zielperson bestimmen und entschied sich ausgerechnet für Simon. Ausschlaggebend war ein Deal mit Lisha Savage (40). Ihre Allianz versprach Joshi Schutz, wenn er Simon auswählt. Für Simon begann damit eine knifflige Aufgabe. Er sollte den Powerplayer enttarnen, indem er nach und nach Kandidaten ausschloss. Zunächst stufte er Lisha als Nicht-Powerplayer ein, anschließend Lou Savage. Bereits an dritter Stelle nannte er bei der Powerplayerwahl Joshi. Damit blieb der wahre Strippenzieher nicht bis zum Schluss übrig. Für Simon bedeutete seine Wahl das Aus bei "The Power".

Durch Simons frühe Wahl wurde Joshi bewusst, wie sehr sein Mitstreiter ihm vertraut hatte. "Dann bin ich schon die dritte Person. Das heißt, er hat mir hier in der Villa mit am meisten vertraut", erklärte er in der Show. Nach der Auflösung wandte er sich direkt an Simon und entschuldigte sich: "Es tut mir so leid, mein Bruder." Der Ausgeschiedene blieb zunächst gefasst. "Okay, ich hab's geahnt. Aber alles gut", antwortete er. Die beiden Männer fielen sich in die Arme und Simon zollte Joshi trotz der Täuschung sogar Anerkennung: "Respekt, gut gespielt." Im Einzelinterview fand er allerdings deutlich härtere Worte für das Vorgehen seines Mitstreiters. "Es ist einfach ein ekliger Move, ein Rattenmove. Redet von Loyalität, von Ehrlichkeit", schimpfte Simon dort. Zu einem Streit kam es dennoch nicht. Der Kandidat verabschiedete sich friedlich aus der Villa.

Auch an Lucas Cordalis (59) ging der Abschied nicht spurlos vorbei. "Simons Augen voller Trauer und er hat versucht, es zu überspielen. Ich hatte Tränen in den Augen wegen dieser Situation", schilderte der Sänger in der Show seine Eindrücke von dem Moment der Powerplayerwahl. Bereits in der Vorwoche hatte Kevin Schäfer erlebt, wie riskant die Rolle des geheimen Powerplayers war. Er hatte Lou als Zielperson ausgewählt und versucht, den Verdacht auf seine Verbündete Cecilia Asoro (30) zu lenken. Doch Lisha war misstrauisch geworden. Auch Lou hatte Kevin von Anfang an im Verdacht gehabt. Anders als Simon hatte Lou bei der entscheidenden Wahl den richtigen Riecher bewiesen und Kevin enttarnt. Dieser musste die Show verlassen.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Simon Tulgar, "The Power"-Kandidat

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Joshua Adjei Gyamfi, "The Power"-Kandidat

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