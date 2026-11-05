"Let's Dance"-Ausbootung: Christina Hänni hat neue TV-Pläne

Christina Hänni (36) hat nach ihrem Aus bei Let's Dance bereits ein neues TV-Abenteuer gefunden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni (32) tritt die Tänzerin bei "Game of Switzerland - Das Prominentenspecial" an. Die Neuigkeit teilte sie jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. In der Jubiläumsausgabe der Schweizer Spielshow bilden die beiden Team Grün. Die Dreharbeiten sind schon abgeschlossen: Ab dem 14. November steht die Sendung in der SRF-Mediathek bereit, bevor sie am 21. November um 20:10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird. Bei den Aufgaben ist Vielseitigkeit gefragt. Christina und Luca müssen tauchen, klettern und sich ihrer Höhenangst stellen. Sogar einen Helikopter sollen sie selbst steuern. Darüber hinaus warten eine Eishockeypartie und eine Paddeltour auf dem Thunersee auf das Ehepaar.

"Das Geheimnis ist gelüftet. Wir sind Team Grün", verkündete Christina in ihrer Story. Ob sie und Luca die Konkurrenz hinter sich lassen konnten, behielt sie allerdings für sich. "Wie es ausgeht, verraten wir natürlich nicht", betonte die Tänzerin. Die verschiedenen Herausforderungen führen die prominenten Teams quer durch die Schweiz, unter anderem zu einer Kletteraktion am Schloss Hallwyl. Neben sportlichem Einsatz ist auch Denkvermögen gefragt: Die Teilnehmer müssen Quizfragen lösen und Hinweise entschlüsseln, um den jeweils nächsten Schauplatz zu finden. Wie gut Christina und Luca diese Mischung aus Action und Rätseln meistern, erfahren die Zuschauer bei der Ausstrahlung im November.

Für Christina folgt damit auf ihre Zeit bei "Let's Dance" ein weiteres Fernsehprojekt. 2024 hatte sie wegen der Geburt ihrer Tochter freiwillig bei der RTL-Tanzshow ausgesetzt. Ihr Comeback im Jahr darauf endete früh: Mit Comedian Osan Yaran schied sie nach dem Telefonvoting der Zuschauer bereits in der ersten Folge aus. In der jüngsten Ausgabe war sie schließlich nicht mehr Teil des Profitänzer-Ensembles. Mit der Sendung verbindet Christina dennoch eine besondere Geschichte: Dort lernte sie 2020 ihren heutigen Ehemann kennen, mit dem sie damals als Tanzpaar antrat. Inzwischen wohnen die beiden mit ihrer Tochter in Thun. Die Paddeltour auf dem Thunersee führte sie bei ihrem neuen TV-Projekt somit ganz in die Nähe ihres Zuhauses.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni, Tänzerin

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Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni posieren als Kandidaten von "Game of Switzerland - Das Prominentenspecial"

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