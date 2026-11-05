Aleksandar Petrovic ohne Bart: Fans spotten heftig im Netz

Ganz neuer Look für Aleksandar Petrovic (35)! Bei Das große Promi-Büßen hat sich der Realitystar von seinem Markenzeichen verabschiedet. Zum ersten Mal seit zehn Jahren zeigt sich Aleks wieder komplett ohne Bart. Nach einer gründlichen Nassrasur in der Show ist der TV-Star kaum wiederzuerkennen. Sein Gesicht wirkt plötzlich deutlich glatter, die gewohnten Konturen sind verschwunden. Im Netz verbreitet sich die Verwandlung schnell. Begeistert sind allerdings längst nicht alle: Unter einem Beitrag von Promiflash sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen sich Nutzer über Aleks' neues Aussehen lustig machen. Einige ziehen dabei auch Vergleiche mit anderen bekannten Gesichtern. Der Abschied vom Bart kommt bei vielen Zuschauern also offenbar nicht gut an.

Manche Fans sind der Meinung, dass ein Mittelweg die bessere Wahl gewesen wäre. "Ein Drei-Tage-Bart wäre besser", meint eine Person in den Kommentaren unter dem Beitrag. Andere äußern sich – wie auch schon Aleks' Mitkandidat Cosimo Citiolo – deutlich sarkastischer. "Richtig maskulin", spottet ein Nutzer. Ein weiterer zieht einen Vergleich mit dem früheren Boxweltmeister und schreibt: "Er sieht aus wie Vitali Klitschko." Auch das Alter des Realitystars wird in den Kommentaren thematisiert. Mehrere Nutzer finden, dass Aleks ohne Gesichtsbehaarung deutlich älter wirkt. "Noch keine 40 und er sieht so alt aus", heißt es in einem Kommentar. Jemand anderes urteilt: "Ich finde, er sieht hart verbraucht aus." Ein User bringt seine Meinung sogar mit einem fiesen Vergleich auf den Punkt: "Karpfen." Bislang hat Aleks nicht öffentlich auf die Kommentare reagiert.

Die Rasur war Teil eines größeren Umstylings, das in der Sendung spontan stattfand. Seine Mitstreiterinnen waren nämlich mit dem Look des Realitystars nicht zufrieden und beschlossen deshalb, selbst Hand anzulegen. Georgina Fleur (36) und Sahel rückten mit einem ganzen Arsenal an Pflegeprodukten an. Mit dabei waren ein Peeling, eine Schere, Augencreme und ein Rasierer. Georgina hatte außerdem Selbstbräuner im Gepäck. Schließlich griff sie selbst zum Rasierer und befreite Aleks von seinem Bart. Ein ganzes Jahrzehnt lang hatte er sich nicht mehr vollständig nass rasiert im Spiegel gesehen. Entsprechend gespannt war er darauf, wie er ohne seinen gewohnten Bart aussehen würde.

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Joyn Aleksandar Petrovic ohne Bart in "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Aleks Petrović in "Das große Promi-Büßen"

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