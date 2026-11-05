So reagieren Fans auf Benes Ausstieg bei den Elevator Boys

Für viele Fans kam diese Nachricht völlig überraschend: Bene Schulz kehrt den Elevator Boys den Rücken. Fünf Jahre lang war er Teil der erfolgreichen Social-Media-Gruppe, nun möchte er seinen eigenen Weg einschlagen. Seinen Abschied machte er vergangene Woche auf Instagram öffentlich – und in den Kommentaren unter dem Beitrag gehen die Meinungen auseinander. Viele Follower zeigen sich geschockt und traurig, da sie mit diesem Schritt nicht gerechnet hatten. Andere feiern Bene dafür, dass er diese mutige Entscheidung getroffen hat. Trotz der Enttäuschung wird jedoch auch deutlich: Zahlreiche Fans wollen den Social-Media-Star weiterhin unterstützen. Sie sind gespannt, welche Möglichkeiten sich für ihn nach seinem Ausstieg bei den Elevator Boys ergeben.

Wie groß die Überraschung bei einigen ist, zeigen die zahlreichen Kommentare. "Ich kann das nicht glauben", schreibt ein Fan unter seinem Post. Ein anderer bringt seine Gefühle mit nur einem Wort auf den Punkt: "Aua". Besonders bewegend ist die Nachricht eines weiteren Users: "Wir werden dich so sehr vermissen, Bene. Trotz allem werden wir alle für dich da sein und dich voll und ganz unterstützen – was auch immer du tust und wohin du auch gehst, wir werden immer für dich da sein." Daneben finden sich viele weitere Stimmen, die dem Influencer den Rücken stärken. "Ich finde es so stark, dass du das so erkannt hast und da auf dich hörst", lobt ein Follower. Ein anderer blickt bereits gespannt in die Zukunft: "Oh wow, das sind große Schritte. Ich bin so stolz auf dich – nicht nur auf deinen bisherigen Weg, sondern auch auf den Weg, den du nun einschlägst. Ich bin schon ganz gespannt darauf, was du als Nächstes machst."

Konkrete Pläne für die Zeit nach seinem Ausstieg hat Bene bereits, wie er mit der Verkündung seines Abschiedes von den Elevator Boys im gemeinsamen Podcast "Stuck in the Elevator" verriet: Er möchte eine Solokarriere starten und eigene Musik veröffentlichen. Dabei schlägt er eine andere Richtung ein als bisher mit der Gruppe. Seine Songs sollen auf Deutsch erscheinen. Darin möchte er persönliche Erlebnisse, Gedanken und Gefühle verarbeiten. Für die übrigen Mitglieder geht die gemeinsame Reise unterdessen weiter. Tim Schäcker, Julien Brown, Jacob Rott (26) und Luis Freitag werden künftig zu viert weitermachen. Ihr Ziel bleibt dabei unverändert: Auch ohne Bene wollen die vier mit den Elevator Boys international durchstarten.

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Getty Images Bene Schulz beim Launch von Armani Beautys "I Will" während der Filmfestspiele in Venedig, September 2026

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Getty Images Jacob Rott, Luis Freitag, Julien Brown, Tim Schaecker und Bene Schulz beim Armani-Beauty-Event in Venedig, September 2026

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