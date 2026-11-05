Heidi Klums Fotos könnten "The Batman 2"-Schurken verraten

Heidi Klum (53) löst mit ihren Schnappschüssen von Halloween Spekulationen aus. Die Fotostrecke, die das Model teilte, zeigt eigentlich, wie sie in der Werkstatt des Make-up-Unternehmens Prosthetic Renaissance Schritt für Schritt in eine gigantische, abgetrennte Hand verwandelt wurde. Einige aufmerksame Follower schauten aber auf das, was hinter ihr zu sehen war: Im Hintergrund der Werkstatt entdeckten sie Formen, Beschriftungen und Gesichtsabdrücke. Diese könnten etwas über die Schurken und die Besetzung von The Batman 2 mit Robert Pattinson (40) verraten. Besonders die Aufschriften "Zsasz" und "OWL 3" sowie ein beschädigter Gesichtsabdruck fielen auf.

Der Schriftzug "Zsasz" lässt viele an Victor Zsasz denken, einen bekannten Gegenspieler des Dunklen Ritters. Auf X und Co. macht deshalb die Theorie die Runde, dass Sebastian Stan (44) in die Rolle des Serienmörders schlüpfen könnte. Der Schauspieler wurde bisher aber eher als möglicher Harvey Dent gehandelt. Ein anderer Abdruck soll Brian Tyree Henry (44) ähneln. Er zeigt auf einer Gesichtshälfte sichtbare Beschädigungen. Etwa ein Hinweis auf Two-Face? In den Comics wird die Figur nach schweren Verletzungen im Gesicht zum Bösewicht. Die Markierung "OWL 3" deuten Fans wiederum als Anspielung auf den Court of Owls, auf Deutsch Rat der Eulen. Die geheime Organisation zieht in Gotham City im Verborgenen die Fäden. Batman hätte es damit nicht nur mit einem einzelnen Schurken, sondern mit einem ganzen Netzwerk zu tun.

Die Spekulationen wurden durch Heidis XXL-Halloweenauftritt ausgelöst. Auch 2026 fiel er besonders aufwendig aus. In diesem Jahr entschied sich die Unternehmerin nicht für eine klassische Gruselgestalt. Stattdessen ließ sie sich mit zahlreichen Spezialeffekten in eine überdimensionale, abgetrennte Hand verwandeln. Fans feierten das Model als "ein Genie" und lobten sein diesjähriges Kostüm in den höchsten Tönen. Die Verbindung zu "The Batman 2" kommt vor allem über Prosthetic Renaissance zustande. Das Make-up-Unternehmen, das für die Verwandlung des Models verantwortlich war, hat schon am ersten "The Batman" mitgearbeitet. Berichten zufolge ist es auch an der Fortsetzung beteiligt.

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Getty Images Heidi Klum trägt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York ein Kostüm in Form einer abgetrennten Hand

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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