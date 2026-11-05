Viraler Bühnenkuss: Laura Abla verwandelte sich in Madonna

Laura Abla hat sich für ihren zweiten Besuch auf Heidi Klums (53) berühmter Halloween-Party ein Stück Popgeschichte vorgenommen: Der Social-Media-Star erschien in diesem Jahr als Madonna (68). Als Vorlage wählte Laura einen der meistdiskutierten Momente der Musikgeschichte: den Auftritt der Queen of Pop bei den MTV Video Music Awards im August 2003. Damals küsste Madonna während eines Medleys aus "Like a Virgin" und "Hollywood" nacheinander Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45). Um diese Szene nachzustellen, brachte Laura gleich zwei Begleiterinnen mit – allerdings nicht aus Fleisch und Blut. Zwei detailreich gestaltete Puppen verkörperten Britney und Christina. Die lebensgroßen Figuren waren über eine Stangenvorrichtung direkt neben ihr befestigt und wurden so Teil der Inszenierung. Vogue begleitete die Content-Creatorin exklusiv beim Styling und zeigte, wie aufwendig ihre Verwandlung vorbereitet wurde. Durch die bewegliche Konstruktion konnte der Social-Media-Star beiden Puppen einen Kuss geben und den viralen Bühnenmoment auf dem Halloween-Teppich möglichst genau nachstellen.

Auch beim Outfit überließ die Influencerin nichts dem Zufall. Sie trug ein schwarzes Top mit passender Hose, lange Armstulpen und ein markantes Bustier. Ihre beiden Puppen trugen dagegen – genau wie Britney und Christina vor 23 Jahren – weiße Spitzenoutfits. Sogar beim Schmuck und bei kleineren Details dienten die Originalkostüme als Vorlage. Damit die Ähnlichkeit zur Sängerin perfekt wurde, kamen zusätzlich Prothesen zum Einsatz. An Nase, Kinn und weiteren Partien ihres Gesichts wurden Lauras Züge an die von Madonna angeglichen. Zusammen mit den seitlich angebrachten Figuren entstand so eine aufwendige Momentaufnahme der berühmten Preisverleihung. Damit fiel ihr diesjähriger Look deutlich spektakulärer aus als ihre Verkleidung bei Heidi Klums Halloween-Party 2025. Bei Heidis Party im vergangenen Jahr hatte sie sich zwar ebenfalls schaurig verkleidet, ihr damaliger Look war jedoch weit weniger aufwendig.

Heidis Halloween-Partys sind seit Jahren für die besonders aufwendigen Verkleidungen ihrer Gäste bekannt. Laura Abla zählte bereits 2025 zu den eingeladenen Gästen und kehrte 2026 mit ihrer Madonna-Inszenierung auf die Feier zurück. Für die Gastgeberin selbst ist das Thema Kostüme nach der Feier übrigens nicht abgeschlossen. Sämtliche Halloweenlooks werden sorgfältig verpackt, in Kisten verstaut und anschließend in einem Lager untergebracht. Auf diese Weise ist mit der Zeit ein umfangreiches Archiv an gruseligen Verkleidungen entstanden. Darin finden sich die zahlreichen Verwandlungen, mit denen das Model auf seiner jährlichen Party für Aufsehen sorgte. Auch Heidis jüngste Kreationen wandern nach ihrem großen Auftritt dorthin und ergänzen die schaurige Sammlung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Abla besucht Heidi Klums 25. Halloweenparty im Cathédrale in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Abla besucht Heidi Klums 25. Halloweenparty am 31. Oktober 2026 in New York

Anzeige Anzeige