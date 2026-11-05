Trotz Flop: Kim Ks Serie "All's Fair" geht ab heute weiter

Kim Kardashians (46) Anwaltsserie "All's Fair" geht in die zweite Runde, obwohl die Kritiker an der ersten Staffel kaum ein gutes Haar gelassen hatten. Bei der Premiere der neuen Folgen in New York galt die größte Aufmerksamkeit aber jemand ganz anderem. Wie The Sun berichtet, erschien der britische Drag- und Make-up-Künstler Alexis Stone als Glenn Close (79) verkleidet. Dafür kopierte er das Erscheinungsbild der Schauspielerin bis ins Detail. Er trug eine blonde Perücke, ein helles Mantelkleid mit ausgefransten Kanten und dazu passende Stiefel. Besonders kurios: Die echte Glenn ließ sich die Vorführung ebenfalls nicht entgehen. Neben ihr waren auch Kim selbst sowie ihre Kolleginnen Sarah Paulson (51), Niecy Nash-Betts (56) und Naomi Watts (58) vor Ort, um die Fortsetzung ihrer Serie zu feiern.

In der Hulu-Produktion schließen sich mehrere Scheidungsanwältinnen zusammen und gründen eine eigene Kanzlei. Beim Publikum war die erste Staffel durchaus gefragt: Innerhalb von nur drei Tagen kam sie auf 3,2 Millionen Aufrufe. Bei den Kritikern fiel die Serie jedoch gnadenlos durch. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht sie gerade einmal sechs Prozent Zustimmung. Die britische Zeitung The Times wurde noch deutlicher und schrieb, dass es sich um eine Serie handele, die "sehr wohl das schlechteste Fernsehdrama sein könnte, das je gedreht wurde". Trotzdem dürfen sich Fans nun auf Nachschub freuen. Die ersten drei Episoden der zweiten Staffel sind seit heute bei Disney+ abrufbar. Danach soll jeden Mittwoch eine weitere Folge erscheinen, bis am 2. Dezember das Finale ansteht.

Kim selbst zeigt sich von der harschen Kritik an ihrem Schauspielprojekt unbeeindruckt. Im Gespräch mit The Sun erklärte sie, dass der Wirbel um die Serie sogar von Vorteil sein könnte: "Ich denke, die Geschichte hat bewiesen, dass Kontroversen Erfolg schaffen können. Aber ich denke, es zeigt einfach, dass man etwas nur für die Zuschauer und Fans machen kann, damit sie es genießen. Es muss nicht von den Kritikern gefeiert werden." Auch Sarah nimmt den fehlenden Zuspruch der Fachpresse gelassen. "Nicht alles muss eine Gelegenheit für irgendeine Preisverleihung sein", sagte die Schauspielerin dem Blatt. Modisch setzte Kim bei der Premiere auf einen auffälligen Look. Sie trug eine graue, eng anliegende Lederkorsage mit Krokodileffekt. Dabei handelte es sich um eine maßgefertigte Haute-Couture-Kreation des saudischen Designers Mohammed Ashi.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexis Stone und Glenn Close bei der Premiere der zweiten Staffel von "All's Fair" in New York

Anzeige Anzeige