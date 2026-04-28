Zweites Baby: Wünscht sich Anna Adamyan weiteren Nachwuchs?

Anna Adamyan (30) gibt ein ehrliches Baby-Update: Die Reality-TV-Bekanntheit, die derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, hat auf Instagram eine Fragerunde gestartet und dabei offen über ihre Zukunftsplanung gesprochen. Ein Fan wollte wissen, ob sie sich nach dem aktuellen Nachwuchs noch weitere Kinder wünscht. In ihrer Story erklärt Anna, dass sie und ihr Mann nach der Geburt von Baby Nummer zwei einen klaren Schlussstrich ziehen wollen. Gleichzeitig betont sie, dass sich Lebenspläne zwar ändern können, für sie aber momentan feststeht, dass ihre Familienplanung mit zwei Kindern abgeschlossen ist.

"Sag niemals nie, denn ich konnte mir auch nach der Geburt vom Kleinen anfangs nicht vorstellen, diesen Weg erneut zu gehen und auch all die Ängste in der Schwangerschaft wieder auszuhalten... ABER wir haben für uns gesagt, dass nach zwei Kindern das 'Kapitel' abgeschlossen ist", schreibt sie. Der Grund dafür dürfte auch in ihren körperlichen Beschwerden liegen. Anna leidet an Endometriose und musste sich für beide Schwangerschaften einer Kinderwunschbehandlung unterziehen. Auf die Frage eines Nutzers, ob sie mit Unterleibsschmerzen kämpfe, antwortete sie offen: "Ja, tatsächlich habe ich in dieser Schwangerschaft viel mehr mit Krämpfen & Unterleibsschmerzen zu tun. Ich weiß natürlich nicht, ob's direkt mit der Endo zusammenhängt, aber höre das oft. Auch Wachstumsschmerzen sind diesmal viel intensiver und die Mutterbänder ziehen auch ordentlich. Aber da alles gut ist, mache ich mir da nicht sooo viel Kopf", so Anna.

Privat steht für Anna und ihren Mann Sargis Adamyan (32) der Familienalltag im Mittelpunkt. Das Paar freut sich bereits auf einen weiteren Jungen, der den kleinen Levi zum großen Bruder macht. Den Fans ist besonders in Erinnerung geblieben, wie liebevoll die beiden ihr Gender-Reveal inszeniert hatten, als Sargis einen Ball ins Blaue schoss und so das Babygeschlecht verriet. Auf Social Media nimmt Anna ihre Community regelmäßig mit durch Höhen und Tiefen des Familienlebens und der Schwangerschaft. Dabei zeigt sie sich oft sehr nahbar, indem sie nicht nur die schönen Momente teilt, sondern auch offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen und Ängste spricht – ein Austausch, der vielen Followern offenbar Kraft und Orientierung gibt.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Mann Sargis, März 2026

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