Verona Pooth klagt nach Lachgas über körperliche Beschwerden

Verona Pooth (58) sorgt mit einem ungewöhnlichen Gesundheitsupdate für Aufsehen. Die Moderatorin hat sich offenbar einen hartnäckigen Husten eingefangen und glaubt, auch den Grund dafür zu kennen: Lachgas. In einem Clip auf Instagram meldet sich die 58-Jährige aus Dubai und erklärt: "Ich habe mir einen Husten eingefangen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der ist nicht bakteriell. Der ist durch Lachgas entstanden. Ich habe Lachgas genommen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte." Dass sie ihre Beschwerden ernst nimmt, macht sie dabei deutlich: "Ich flitze gerade schon wieder in meine kleine Privatklinik und das ist nicht lustig ... Hört euch das mal an."

In der Klinik zeigt sich Verona schließlich mit einer Atemmaske im Gesicht. Zu sehen ist, wie sie sich dort medizinisch versorgen lässt. Wie es zu der Lachgaseinnahme kam, behält die Moderatorin zunächst für sich. Auch nähere Angaben dazu, wann und wo sie das Gas genommen hat, macht sie nicht. Stattdessen kündigt sie an, die Hintergründe in einem weiteren Video zu erklären. Zu dem Clip schreibt sie: "Warum ich überhaupt so viel Lachgas verabreicht bekommen habe und wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr in Teil 2!" Ihre Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie mehr über die ungewöhnliche Geschichte erfahren.

Dass Verona sich in Dubai medizinisch untersuchen lässt, passt zu ihrem aktuellen Lebensmittelpunkt. Die Wüstenmetropole ist inzwischen ihre neue Heimat, in der sie sich nach eigenen Angaben pudelwohl fühlt. Bekannt wurde die TV-Persönlichkeit einst unter ihrem früheren Namen Verona Feldbusch. Mittlerweile ist sie nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Model und Unternehmerin tätig. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem aktuellen Gesundheitsupdate sorgt sie nun für Gesprächsstoff. Ob Lachgas tatsächlich als Ursache für ihren Husten medizinisch bestätigt werden kann, erfahren Fans womöglich im nächsten Video. Dort dürfte Verona weitere Einblicke in die Hintergründe geben.

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Imago Verona Pooth bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln, September 2026

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Instagram / verona.pooth TV-Star Verona Pooth, November 2026

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