Karina Vogeno verrät niedliche Details über ihren Sohn Romeo

Bei Karina Vogeno (30) ist zu Hause gerade einiges los! Ihr Sohn Romeo, der im März dieses Jahres zur Welt kam, wird immer mobiler und erkundet neugierig seine Umgebung. In einer Fragerunde auf Instagram plauderte die Realitydarstellerin nun aus dem Nähkästchen und verriet, wie es bei der kleinen Familie derzeit aussieht. Bei seinen Erkundungstouren durch die eigenen vier Wände legt Romeo inzwischen nämlich ein beachtliches Tempo vor: "Ganz Krabbeln kann man es noch nicht nennen, aber so, wie er unterwegs ist, ist er schon sehr schnell", berichtete Karina. Für seine Mama bedeutet das vor allem eines: Die Wohnung muss nach und nach kindersicher werden. "Also, langsam muss man hier wirklich alles babytauglich machen, vor allem, nachdem er heute den Hundenapf für sich entdeckt hat", erzählte sie.

Doch nicht nur Romeos erste Entdeckungstouren interessierten die Follower. Auch sein Schlafrhythmus war Thema in der Fragerunde. Auf Instagram wollte jemand wissen, wie oft der Kleine tagsüber ein Nickerchen macht. Meistens seien es zwei, manchmal auch drei, verriet Karina. Anschließend gab sie sogar einen genaueren Einblick in den Tagesablauf ihres Sohnes: "Aktuell steht er um neun Uhr auf, schläft dann gegen 12 Uhr für circa zwei Stunden und dann gegen 17/18 Uhr noch mal für circa eine Stunde und gegen 20:30/21 Uhr geht's dann ins Bett." Mit diesem festen Rhythmus und einem immer aktiveren kleinen Entdecker dürfte es für Karina und ihren Ehemann Steffen Vogeno jedenfalls kaum langweilig werden.

Dass das Leben als Mama nicht immer nur aus niedlichen Babymomenten besteht, daraus macht Karina auf Instagram kein Geheimnis. Immer wieder spricht sie offen über ihre Erfahrungen und auch über die Herausforderungen ihrer neuen Rolle. Kurz nach Romeos Geburt hatte sie beispielsweise eingeräumt, sich als frischgebackene Mutter anfangs zeitweise überfordert gefühlt zu haben. Emotional sei sie damals sogar an ihre Grenzen gekommen. Inzwischen scheint sich die Familie gut im gemeinsamen Alltag eingespielt zu haben. Für Romeo gibt es derweil jeden Tag etwas Neues zu entdecken.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Steffen und Karina Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, August 2026

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