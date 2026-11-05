Darum machte Hanna Weig wirklich bei "Love Island VIP" mit

Influencerin Hanna Weig (30) wagt sich zum ersten Mal in ein Realityformat und verfolgt klare Ziele. In der Datingshow Love Island VIP macht sie sich auf die Suche nach der großen Liebe. Ihrem Mitstreiter Nelson Henry verrät sie ihre Beweggründe. "Ich finde es spannend, dass Frauen und Männer zusammenwohnen für eine gewisse Zeit, kein Handy haben, keinen Einfluss von Social Media, einfach abgeschottet", erzählt Hanna. Dieses besondere Umfeld unter ungewöhnlichen Bedingungen wollte sie nutzen, um die anderen Kandidaten intensiver kennenzulernen und echte Verbindungen zu knüpfen.

Für Hanna ist die Zeit in der Villa eine echte Pause vom gewohnten Alltag. Statt ständig aufs Handy zu schauen oder sich vom Geschehen draußen ablenken zu lassen, können sich die Singles dort ganz aufeinander einlassen. "Ich glaube, dass man sich wirklich kennenlernen kann auf so eine Art und Weise. Einfach nur wir. Dann können schöne Connections entstehen. Warum nicht?", betont die Mutter einer Tochter. In der Show plaudert sie außerdem aus, warum ihr der Dreh ohnehin sehr gelegen kommt.

Hanna verrät Nelson, dass sie auf Social Media zurzeit nicht aktiv sein kann. "Ich bin gerade auf Instagram gebannt", gibt sie offen zu und erklärt: "Ich habe im Januar OnlyFans gemacht." Ihr Gesprächspartner ist zunächst sichtlich überrascht, zeigt aber volles Verständnis für die Content Creatorin. "Ich würde das Gleiche machen, wenn ich eine Frau wäre. 100-prozentig, was meinst du?", schmunzelt der Islander. Hanna gefällt seine Reaktion und sie lacht begeistert, während Nelson meint: "Ich würde das zusammen machen." Mittlerweile ist Hannas Bann wieder aufgehoben. Die Dreharbeiten liegen bereits einige Monate zurück.

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RTLZWEI Hanna Weig in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidat

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