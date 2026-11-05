Lucy Hellenbrecht wünscht sich einen Mann fürs Rampenlicht

Lucy Hellenbrecht (27) hat sich im Sommer dieses Jahres von ihrem Partner getrennt. Seitdem konzentriert sie sich auf sich und genießt ihr Dasein als Single in vollen Zügen. Bei der Berliner Premiere von "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" sprach der Realitystar im exklusiven Interview mit Promiflash offen über das Thema. Ob sie den nächsten Mann an ihrer Seite offiziell vorstellt, will sie nicht im Voraus festlegen. "Ich entscheide bei meinen Beziehungen, ob ich die bekannt gebe oder nicht, sehr spontan. Ich mache das immer total spontan. Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich", erklärte Lucy.

Grundsätzlich hätte sie aber nichts dagegen, sich gemeinsam mit einem Partner zu zeigen – ganz im Gegenteil: "Aber ich selber habe immer Bock drauf, einen Partner zu haben, den ich zeigen kann, den ich präsentieren kann, wo ich nicht Angst haben muss, dass er mit irgendwas nicht konform ist, sondern er sagt: Ja, Bühne feuerfrei. Los geht's. So eine extrovertierte, selbstbewusste Seele wünsche ich mir schon." Wie das Model im Gespräch außerdem verriet, wäre die nächste Beziehung bereits ihre siebte. Deshalb hat sie schon ziemlich klare Vorstellungen und Ansprüche an ihren kommenden Partner. Vor allem solle r sich hauptsächlich für sie als Mensch interessieren – ihre Bekanntheit und die Aufmerksamkeit, die sie von der Presse bekommt, sollen für ihren nächsten Partner keine Rolle spielen.

Die Trennung liegt noch nicht sehr lange zurück. Erst im August ging Lucy mit dem Liebes-Aus an die Öffentlichkeit. Damals teilte sie ein Video auf TikTok, in dem sie erklärte: "Ich bin wieder Single." Rund sieben Monate waren Lucy und ihr Partner Finn zusammen gewesen – und hatten sich nicht aus Hass oder Verrat getrennt. Wie sie erklärte, könnten sie nur nicht gemeinsam ihre individuellen Träume verwirklichen und müssten sich deshalb trennen. Schon damals meinte Lucy, dass sie Finn "unfassbar vermissen" werde und "trotzdem noch so Bock auf Liebe" habe.

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Imago Lucy Hellenbrecht beim Screening von "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" im Zoo Palast in Berlin

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TikTok / lucy.hellenbrecht Lucy Hellenbrecht, GNTM-Bekanntheit

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