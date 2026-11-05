Lola Weippert hofft bei ihrem Brusttumor auf guten Befund

Lola Weippert (30) meldete sich am Donnerstagmorgen bei ihren Fans, als sie gerade auf dem Weg zu einem besonders wichtigen Termin war: einem Besuch bei ihrer Frauenärztin. Im Zentrum der Kontrolluntersuchung stand dabei die Entwicklung ihrer Brusttumoren, von denen die Moderatorin seit einiger Zeit weiß. Besonders groß war die Anspannung vor dem Befund für ihre rechte Brust, bei der zuvor noch unklar war, wie sich der Knoten entwickelt hatte. Trotz der spürbaren Nachdenklichkeit zeigte sich Lola in ihrer Instagram-Story vor dem Arztbesuch tapfer: Mit einem Grinsen im Gesicht richtete sie sich auf dem Beifahrersitz die Haare, während sie voller Zuversicht von dem anstehenden Termin sprach.

In ihrer Story gab die Moderatorin auch ein Update zu ihrem Befund auf der linken Seite: "Der Tumor in meiner linken Brust ist gutartig. Es wurde eine Biopsie gemacht, da er gewachsen ist. Deshalb hoffe ich jetzt einfach, dass der in der rechten Brust genauso gutartig ist und im besten Fall nicht wächst." Auf Nachfragen aus der Community, warum der gutartige Tumor nicht einfach operativ entfernt werde, erklärte Lola, dass die Ärzte nach der Biopsie grünes Licht gegeben hätten und ein Verbleiben im Körper medizinisch vertretbar sei. Zwar höre sie zu diesem Vorgehen ganz unterschiedliche Meinungen aus ihrem Umfeld, doch sie betonte vor allem, wie dankbar sie für den Zugang zu regelmäßiger Vorsorge sei.

Erst vor wenigen Wochen erfuhr Lola, dass zu dem Knoten auf der linken Seite, der bereits vor zwei Jahren entdeckt worden war, ein weiterer in der rechten Brust hinzugekommen war. Dieser erforderte eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen, doch Lolas Zuversicht bleibt ungebrochen. Seither lässt Lola ihre Follower offen an ihrem medizinischen Weg teilhaben, um auch anderen betroffenen Frauen Mut zu machen. Ob die behandelnden Ärzte bei dem aktuellen Termin endgültige Entwarnung für die rechte Seite geben konnten, hat Lola bislang noch nicht öffentlich mitgeteilt.

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Imago Lola Weippert beim Miss Germany Awards 2025 im Europa-Park Rust

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

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