Verona Pooth fühlt sich in Wahlheimat Dubai schon pudelwohl

Verona Pooth (57) kehrt mit ihrer Familie nach Dubai zurück. Die Moderatorin lebt "zwar erst seit sechs Monaten" in dem Emirat, das sie inzwischen als ihre Wahlheimat bezeichnet, aber sie fühlt sich dort "wie zu Hause". Auf Instagram machte sie klar, wie sehr sie das Leben dort schätzt: "Es gibt viele schöne Plätze auf der Welt, aber trotzdem möchte ich gerne wieder nach Dubai. Ich liebe Dubai." Auch wenn ihr die Spannungen in der Region durch den Irankrieg vor etwa sechs Wochen gehörig Angst gemacht haben, tritt die Familie die Reise jetzt trotzdem wieder an: "Rocco und ich, wir vermissen es sehr. Franjo auch, er muss immer viel switchen, weil sein Job hier in Deutschland ist. [...] Es ist ein so schönes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen."

Vor rund einem Monat stand die Familie noch vor einer großen Herausforderung. Während Verona und Franjo in Düsseldorf vor Gericht um finanzielle Gerechtigkeit kämpften, musste ihr Sohn Rocco allein in Dubai ausharren. Der plötzliche Ausbruch des Konflikts hatte die Sicherheitslage in der Region rapide verschärft und den internationalen Flughafen der Golfmetropole lahmgelegt. "Rocco saß fest – ohne uns, mitten in einer Krisenzone", erinnerte sich die Moderatorin gegenüber Bild. Die Sorge um ihren Sohn in solchen Momenten sitzt tief.

Tatsächlich war Rocco der Auslöser für das Auswandererabenteuer. Eigentlich wollte der Teenager damals nur ein Auslandsjahr in Dubai machen. Doch für Verona war klar, dass sie ihren Sohn mit gerade mal zwölf Jahren nicht allein in die Ferne schicken würde. "Ich wollte ihn nicht allein gehen lassen. Also habe ich gesagt: 'Ich begleite dich und wir genießen diese intensive Prime Time zusammen'", erzählte die Moderatorin auf Social Media. Aus dem geplanten Jahr wurde wenig später ein komplettes Familienprojekt und der Start in ein neues Leben.

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Getty Images Verona Pooth im Juni 2025

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Instagram / verona.pooth San Diego, Verona, Franjo und Rocco Pooth im Juli 2024

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Instagram / verona.pooth Rocco Pooth, Sohn von Verona Pooth

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