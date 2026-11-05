Gemeinsamer Urlaub: Laura Maria Rypa neckt Pietro Lombardi

Neckischer Moment im idyllischen Familienurlaub! Laura Maria Rypa (30) und ihr Ex-Verlobter Pietro Lombardi (34) verbringen gerade gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Leano (3) und Amelio ein paar sonnige Tage auf Mauritius. Davor hatte die Familie schon einen Zwischenstopp in Dubai eingelegt. In ihrem Luxushotel kam es jetzt zu einer witzigen Szene: Pietro hat zwar ein eigenes Bett, legte sich aber plötzlich zu seiner Ex Laura. Die Influencerin nutzte die Gelegenheit direkt für eine kleine Stichelei. In einer Instagram-Aufnahme aus dem Urlaub fragte sie ihn: "Warum bist du eigentlich in meinem Bett?" Danach forderte sie Pietro auf: "Sag doch, dass du mich vermisst!" Der Sänger ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und antwortete eher nüchtern als romantisch. Er erklärte, er sei nur zu ihr gekommen, um mit ihr eine Runde UNO zu spielen. Ein emotionales Liebesgeständnis bekam Laura in diesem Moment also nicht zu hören.

Auf Instagram können Lauras rund 917.000 Follower die Reise auf die Insel im Indischen Ozean verfolgen. Am Strand zeigt sie ihren Traumkörper im roten Bikini und schlägt dort sogar ganz sportlich ein Rad. Außerdem teilte sie Aufnahmen von Wasserfällen und Schildkröten aus dem Urlaub. Wie verbunden sie sich mit dem besonderen Reiseziel fühlt, schrieb die Influencerin auf Englisch zu ihren Bildern. Übersetzt heißt es dort: "Mauritius fühlt sich wie Zuhause an." Ganz neu ist die Insel für die Familie ohnehin nicht. Schon im März dieses Jahres hatten Pietro und Laura dort Urlaub gemacht, damals aber nur mit Leano. Amelio war in dieser Zeit bei seinen Großeltern geblieben. Dieses Mal sind beide Söhne jedoch dabei und erkunden die Insel zusammen mit ihren Eltern.

Seit August 2025 sind Pietro und Laura kein Liebespaar mehr. Trotzdem verbringen die beiden Stars unverändert viel Zeit als Familie. In diesem Jahr ging es für sie unter anderem nach Dubai, nach Mauritius und nach Mallorca. Dass er noch Gefühle für die Mutter seiner Söhne hat, verheimlichte Pietro schon im März nicht vor der Öffentlichkeit. Damals war er zu Gast bei Oliver Pocher (48) im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" und sprach offen über seine Ex-Verlobte. "Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch!", gestand der Künstler in der Sendung. Gleichzeitig machte er allerdings deutlich, dass seine Gefühle und der Beziehungsstatus für ihn im Moment nicht dasselbe sind. "Wenn du mich jetzt fragen würdest: 'Liebst du diese Frau noch?' Ja. Sind wir zusammen? Nein. Gehen wir in Urlaub zusammen? Ja", erklärte Pietro.

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

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