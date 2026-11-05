Damit kämpft Paulina Sousa in ihrer zweiten Schwangerschaft

Paulina Sousa befindet sich mitten in ihrer zweiten Schwangerschaft und kann bislang eine erfreuliche Zwischenbilanz ziehen. Die Ex on the Beach-Bekanntheit erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Adi Sousa ihr zweites Kind. Im Interview mit Promiflash erzählte die werdende Zweifachmama jetzt, wie es ihr aktuell geht. Ganz ohne Beschwerden verliefen die ersten Wochen zwar nicht: Vor allem mit Übelkeit hatte Paulina zu Beginn zu kämpfen. Im Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft waren die Symptome dieses Mal aber deutlich schwächer. "Die Übelkeit war schlimm, aber nicht so schlimm wie bei der ersten Schwangerschaft. Bisher geht's mir überraschenderweise sehr gut", berichtete sie. Nach dem unangenehmen Start hat sich ihr Befinden demnach deutlich gebessert. Aktuell scheint Paulina die weitere Schwangerschaft somit weitgehend ohne größere Beschwerden genießen zu können. Dass sie sich inzwischen so gut fühlt, kommt für die Social-Media-Bekanntheit offenbar selbst unerwartet. Weitere gesundheitliche Probleme oder Einschränkungen erwähnt sie in dem Gespräch nicht.

Auch was die Geburt und den Alltag als vierköpfige Familie angeht, bleiben Paulina und Adi erstaunlich gelassen. Statt jedes Detail schon jetzt durchzuplanen, wollen die beiden die nächsten Monate einfach auf sich zukommen lassen. Dabei hilft dem Paar vor allem die Erfahrung, die es bereits mit seinem ersten Kind gesammelt hat. "Ehrlicherweise sind wir, was Geburt und Leben zu viert betrifft, noch super entspannt. Wir lassen alles ein bisschen auf uns zukommen. Wir haben schon ein Kind und somit, glaube ich, hat man weniger Sorgen, was schiefgehen könnte", erklärte Paulina. Die Vorfreude beschränkt sich dabei nicht nur auf die werdenden Eltern. Auch ihre Liebsten reagierten begeistert auf die Neuigkeiten. "Unsere Freunde und Familie haben sich alle sehr gefreut, dass die Gruppe und die Familie wachsen", erzählt die Influencerin über die Reaktionen aus ihrem engsten Umfeld.

Zuvor hatten Paulina und Adi ihr Babyglück mit einer besonderen Fotostrecke auf Instagram öffentlich gemacht. Bei einem Shooting unter freiem Himmel hatte die werdende Zweifachmama ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch präsentiert. Eine besondere Rolle hatte dabei ihr Sohn übernommen, der 2025 zur Welt gekommen war: An seiner Kleidung hatten die Ultraschallbilder seines künftigen Geschwisterchens wie ein kleiner Umhang gehangen. Dazu hatte Paulina geschrieben: "Unserem kleinen Schatz das größte Geschenk geben: ein Geschwisterchen." Unter den Gratulanten war auch Alicia Costa Pinheiro gewesen. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, meine Liebe", hatte die Reality-TV-Bekanntheit kommentiert. Nicht nur der Familienzuwachs hatte Paulina glücklich gemacht. Schon nach ihrer Hochzeit mit Adi hatte sie sich darüber gefreut, seinen Nachnamen zu tragen. Zuvor war sie unter dem Nachnamen Pilch bekannt gewesen. "Ich liebe den Nachnamen meines Mannes und meines Sohnes und freue mich, diesen nun mit ihnen zu teilen", hatte sie einige Monate zuvor gegenüber Promiflash verraten.

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Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Sousa im November 2026

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Sousa mit ihrem Mann Adi und ihrem Sohn

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