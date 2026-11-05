Wegen Mette-Marit? Königin Sonja trägt ihre Star-Wars-Tiara

Königin Sonja (89) sorgte beim Galadinner im Osloer Schloss für einen besonderen Hingucker. Gemeinsam mit ihrem Sohn, König Haakon VIII. (53), empfing sie die geladenen Gäste in einem eleganten weißen Outfit. Doch nicht ihre Kleidung zog die meiste Aufmerksamkeit auf sich, sondern der Schmuck auf ihrem Kopf. Statt einer klassischen, mit Edelsteinen besetzten Tiara trug Sonja ein goldenes Diadem, dessen futuristische Form eher an eine weit, weit entfernte Galaxie erinnert. Unter Royalfans hat das ungewöhnliche Schmuckstück deshalb längst einen passenden Spitznamen bekommen: die "Star-Wars-Tiara". Nun holte Sonja das auffällige Stück nach langer Zeit wieder hervor – und löste damit neue Spekulationen aus.

Doch warum sorgt ausgerechnet diese Tiara jetzt für Spekulationen um Königin Mette-Marit (53)? Hintergrund ist der Thronwechsel nach dem Tod von König Harald V. (†89) Seitdem ist Mette-Marit die neue Königin an Haakons Seite, während Sonja als Königswitwe eine andere Rolle im Palast einnimmt. Unter Royalfans wird deshalb schon länger darüber diskutiert, ob auch die wertvollsten Schmuckstücke des Königshauses neu verteilt werden. Der Instagram-Account norwegianroyaljewels vermutet, dass die sogenannten First-Lady-Juwelen inzwischen Mette-Marit vorbehalten sein könnten. Dass Sonja nun ausgerechnet ihre seit rund zehn Jahren nicht mehr getragene Goldtiara hervorholte, könnte nach Ansicht des Accounts ein Hinweis darauf sein. Bestätigt ist das allerdings nicht. Gegen die Theorie spricht zudem, dass Sonja erst zwölf Tage zuvor beim Parlamentsdinner die prachtvolle Perlentiara von Königin Maud getragen hatte. Ob sich an der Verteilung der königlichen Juwelen tatsächlich etwas geändert hat, bleibt damit offen.

Dabei steckt hinter der außergewöhnlichen Tiara auch eine persönliche Geschichte. Sonja bekam sie 1997 von ihrem Ehemann König Harald V. zu ihrem 60. Geburtstag geschenkt. Fast drei Jahrzehnte später erinnert das goldene Diadem damit auch an die gemeinsame Zeit des Paares. Harald und Sonja hatten 1968 geheiratet und waren bis zu seinem Tod Ende August 2026 verheiratet. Seither sitzt ihr Sohn Haakon auf dem norwegischen Thron, während Sonja weiterhin den Titel Königin trägt. Ob sie das Geschenk ihres verstorbenen Mannes bei dem festlichen Empfang bewusst als Erinnerung an ihn auswählte, ist nicht bekannt. Das Königshaus hat sich dazu bislang nicht geäußert.

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DanaPress Königin Sonja beim Abendessen für die Staatsverwalter im Königlichen Schloss in Oslo, Norwegen, 3. November 2026.

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DanaPress Königin Sonja bei einem Staatsbesuch in Polen 2012

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