"Promi-Büßen": Nadja Großmann rechtfertigt fehlende Reue

Nadja Großmann hat sich nun noch einmal zu ihrem Auftritt bei Das große Promi-Büßen geäußert. In ihrer Instagram-Story erklärt die Realitydarstellerin jetzt, warum sie nach ihrer "Runde der Schande" weder große Reue zeigte noch eine dauerhafte Veränderung versprach. Ein solches Versprechen wäre aus ihrer Sicht schlichtweg unehrlich gewesen. Gleichzeitig betont Nadja, dass die Szenen aus der Show nicht spurlos an ihr vorbeigegangen seien. "Natürlich habe ich mir Gedanken über die gezeigten Bilder und Aussagen gemacht. Und natürlich zieht man am Ende seine persönliche Bilanz und reflektiert das eine oder andere", schreibt sie an ihre Follower. Ihrem Publikum etwas vorspielen wolle sie dennoch nicht.

In ihrer Erklärung blickt die Realitydarstellerin auch kritisch auf das Format selbst. Schließlich hätten bereits zahlreiche andere Prominente ihre eigene Runde der Schande durchlaufen. "Aber mal ganz ehrlich: Haben sich diese Personen dadurch wirklich verändert? NEIN!", gibt Nadja zu bedenken. Für sich selbst zieht sie deshalb eine klare Grenze: "Eines werde ich ganz sicher nicht tun: mich vor die Kamera setzen und Dinge versprechen, von denen ich heute noch gar nicht wissen kann, ob ich sie in Zukunft wirklich einhalten werde", erklärt sie auf Instagram. Ihr Fazit lautet: "Lieber bin ich ehrlich, als euch vor laufender Kamera etwas vorzulügen!"

In der Show war Nadja zuvor mit mehreren unschönen Momenten aus ihrer Vergangenheit konfrontiert worden. Olivia Jones (56) hielt ihr in der "Runde der Schande" verschiedene sexuell abwertende Äußerungen über Frauen vor. Die Dragqueen, die durch das Format führt, warf ihr außerdem vor, wiederholt Slutshaming betrieben und andere Frauen herabgesetzt zu haben. Zur Sprache kamen unter anderem Nadjas Verhalten gegenüber Lilly Lee bei Germany Shore, eine Lästerei über Henna Urrehman sowie eine Lüge über ihre Mitbewohnerin Sahel im "Büßer"-Camp. "Schämen tu ich mich ganz ehrlich nicht", gab Nadja offen zu. "Ich werde immer etwas raushauen, wenn mir jemand gegen den Strich geht."

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Joyn/Nikola Milatovic; Nadja Großmann, "Das große Promi Büßen"-Kandidatin 2026

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Joyn Nadja Großmann in "Das große Promi-Büßen"

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