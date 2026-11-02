Diesen Kunstverkauf bereut Königin Sonja noch heute

Königin Sonja (89) hat bei einem Auftritt in Spanien überraschend offen über eine Entscheidung gesprochen, die sie heute bedauert. Bei der Eröffnung der Ausstellung "Munch–Picasso" im Picassomuseum in Málaga erzählte die norwegische Royal von einem Kunstwerk, von dem sie sich einst getrennt hatte. Wie die Zeitschrift Svensk Dam berichtet, hatte Königin Sonja vor vielen Jahren eine von Pablo Picasso gestaltete Keramikkanne in Form einer Eule erworben. Später versteigerte sie das besondere Kunstwerk und spendete den Erlös für einen guten Zweck. Eine Entscheidung, die sie heute offenbar bereut – denn das außergewöhnliche Stück fehlt ihr inzwischen sehr. "Leider verkaufte ich den kleinen Vogel später bei einer Auktion, was ich heute ziemlich bereue – auch wenn der Erlös einem guten Zweck zugutekam", sagte Sonja in ihrer Eröffnungsrede. Mit diesen Worten ließ Sonja ihr Publikum an einer ganz persönlichen Erinnerung teilhaben, die eng mit ihrer Liebe zur Kunst verbunden ist.

Dass ihr gerade die Picasso-Eule so fehlt, hat einen Grund: Die Kanne steht in direktem Zusammenhang mit Sonjas langjähriger Begeisterung für den spanischen Künstler. Schon als Jugendliche faszinierte sie vor allem, wie Picasso Gesichter und Menschen darstellte. Doch auch seine Arbeiten mit Ton zogen sie in ihren Bann. "Picassos Keramiken aus Vallauris faszinierten mich ebenfalls, und das führte schließlich zu einem glücklichen Kauf: einer Kanne – geformt wie eine Eule", erinnerte sich die Königin laut Svensk Dam in ihrer Rede. Ab Ende der 1940er-Jahre fertigte Picasso im südfranzösischen Vallauris zahlreiche Keramikarbeiten an. Die Schau "Munch–Picasso" widmet sich vor allem Picassos Keramikkunst – jener Kunstform, mit der sie eine ganz persönliche Erinnerung verbindet.

Der Besuch in Málaga hatte für Königin Sonja auch eine persönliche Bedeutung: Es war ihre erste offizielle Auslandsreise seit dem Tod ihres Ehemanns König Harald V. (†89) am 28. August 2026. Fast sieben Jahrzehnte hatten die beiden ihr Leben miteinander geteilt. Die Königin kommt ihren repräsentativen Aufgaben für das norwegische Königshaus weiterhin nach. Nach der Ausstellungseröffnung stand in Málaga außerdem ein Besuch der Norwegischen Schule auf ihrem Programm. Kunst spielt im Leben der Royal bereits seit ihrer Jugend eine wichtige Rolle. Im Jahr 2011 trat sie im Alter von 74 Jahren schließlich auch selbst erstmals öffentlich als Künstlerin in Erscheinung – mit einer eigenen Serie grafischer Tiefdrucke, wie Svensk Dam berichtet.

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Imago Königin Sonja bei der Trauerfeier für König Harald auf dem Balkon des Königspalasts in Oslo

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen beim Lunch im Rathaus von Aarhus während des Staatsbesuchs in Dänemark

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