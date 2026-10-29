Königin Sonja veranstaltete private Gedenkfeier für Harald

Königin Sonja (89) hat sich im kleinen Kreis von ihrem Ehemann König Harald (†89) verabschiedet. Wie SE og HØR berichtet, lud die Witwe am Montag, dem 12. Oktober, zu einem Gedenkessen in das norwegische Schloss – rund sechs Wochen nach dem Tod des Monarchen, der am 28. August gestorben war. Die Zusammenkunft fand hinter verschlossenen Türen statt und bot der Königsfamilie damit einen ganz persönlichen Rahmen für ihre Trauer. Neben den engsten Angehörigen waren 125 persönliche Freunde des Verstorbenen geladen. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche langjährige Weggefährten, die Harald über viele Jahre begleitet hatten. Viele von ihnen hatte der frühere König durch zwei seiner großen Leidenschaften kennengelernt: die Jagd und den Segelsport. Damit versammelte Sonja an diesem Abend nicht nur die Familie, sondern auch Menschen, die einen wichtigen Teil von Haralds Leben abseits seiner royalen Pflichten ausgemacht hatten.

Auch die Kinder des verstorbenen Monarchen beteiligten sich aktiv an dem emotionalen Abend. König Haakon VIII. (53) und Prinzessin Märtha Louise (55) traten gemeinsam vor die versammelten Gäste und hielten eine Rede für ihren Vater. Die Geschwister erinnerten dabei an den Mann, der für sie nicht nur Staatsoberhaupt, sondern vor allem Vater war. Auch Königin Sonja ergriff während des Essens das Wort. In ihrer Ansprache würdigte sie besonders die treuen Weggefährten ihres Mannes, die ihm über viele Jahre zur Seite gestanden hatten. So standen bei der privaten Zusammenkunft nicht die offiziellen Aufgaben Haralds im Mittelpunkt, sondern vor allem seine persönlichen Verbindungen. Familie und Freunde konnten auf diese Weise gemeinsam an den verstorbenen Monarchen zurückdenken und ihre Trauer miteinander teilen.

Zu den anwesenden Freunden zählte auch der frühere Osloer Bürgermeister Fabian Stang. Im Anschluss schilderte er gegenüber SE og HØR, wie er die Stimmung des Abends erlebt hatte. "Es war traurig, mit vielen Erinnerungen. Aber ich glaube, dass die meisten Gäste in ihrer Trauer Frieden fanden – und etwas leichter nach Hause gingen", berichtete der Politiker. Nach dem Tod des Monarchen hatte die norwegische Königsfamilie ihre tiefe Trauer zunächst öffentlich mit Norwegen und dem Rest der Welt geteilt. Zahlreiche Menschen hatten in Oslo Blumen niedergelegt und auf diese Weise Anteil genommen. Das Essen am 12. Oktober fand hingegen im privaten Kreis statt. Ohne Öffentlichkeit konnten Sonja, Haakon, Märtha Louise und die übrigen Angehörigen zusammen mit Haralds engstem Freundeskreis Abschied nehmen. Dabei waren auch langjährige Begleiter anwesend, die mit dem König gemeinsame Interessen und viele persönliche Erlebnisse geteilt hatten.

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Imago Königin Sonja bei der Trauerfeier für König Harald auf dem Balkon des Königspalasts in Oslo

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Imago Königin Sonja und König Harald von Norwegen, Juni 2026

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Getty Images König Haakon VIII., Prinzessin Märtha Louise, Königin Sonja und Königin Mette-Marit gedenken König Harald V. am Schlossplatz in Oslo