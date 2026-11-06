Kurz nach Mike: Auch sie bricht bei "7 vs. Wild" direkt ab

Nika Sofie (24) hat ihr Abenteuer in der Wildnis schon nach wenigen Stunden beendet. Wie in der vierten Folge von 7 vs. Wild zu sehen ist, drückt die Influencerin kurz nach ihrer Aussetzung den Code Yellow. Grund dafür ist der Weg zu ihrer Wasserstelle. Die liegt nämlich tief unten in einer extrem engen Höhle, und um dorthin zu gelangen, muss Nika sich durch die Felsen zwängen. Ein weiteres Mal wollte sie diesen Abstieg nicht wagen. Sie befürchtete, beim nächsten Abstieg eine Panikattacke zu bekommen und danach nicht mehr ans Tageslicht zu finden. Dazu kam die Sorge, dass ihr Notsignal aus der Tiefe womöglich gar nicht gesendet wird. Das Sicherheitsteam holte Nika daraufhin aus dem Gebiet ab.

Nach ihrer Abholung war Nika anzumerken, wie sehr ihr der frühe Ausstieg zu schaffen macht. "Nicht gut. Also mir geht's nicht gut, weil ich jetzt abbreche. Das Problem ist, durch diesen Fels zu krabbeln ist für mich wirklich richtig schlimm. Ich weiß, wenn ich jetzt nochmal runtergegangen wäre, dass ich vermutlich eine Panikattacke bekommen hätte", erklärte sie in der Sendung. Auch ihre größte Befürchtung spricht die Influencerin klar aus: "Dann wäre ich nicht hochgekommen und ich hatte Angst, dass das Signal nicht abgesendet wird." Vor ihrem Start hatte Nika eigentlich ganz andere Gefahren auf dem Schirm. Statt der Krabbeltiere der Wildnis entpuppte sich ausgerechnet die Enge rund um ihre Wasserquelle als die größte psychische Hürde. Mit dieser Erkenntnis hatte sie offenbar selbst nicht gerechnet. "Und ich dachte, meine größte Angst wären Spinnen", kommentiert sie die überraschende Wendung bei "7 vs. Wild".

Mike Singer (26) hatte die sechste Staffel ebenfalls verlassen, noch bevor die erste Nacht begann. Damit hat er den bislang frühesten Ausstieg eines Kandidaten in der Geschichte der Show hingelegt. Dem Sänger machten die extreme Hitze, Schwärme von Mücken und ein Wespennest zu schaffen. Auf dem anstrengenden Weg zu seiner Wasserstelle versagte schließlich sein Kreislauf, und ihm wurde schwarz vor Augen. Mike löste daraufhin ebenfalls den Code Yellow aus. Das Sicherheitsteam um Leiter Alexander Dietzen nahm Kontakt zu ihm auf und brachte ihn anschließend mit einem Boot in Sicherheit. Sowohl Mike als auch Nika hatten sich eigentlich vorgenommen, sieben Tage allein in der Natur durchzuhalten. Für beide war dieser Plan allerdings schon wenige Stunden nach dem Start Geschichte.

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Amazon Prime Der Cast der 6. Staffel "7 vs. Wild – Sierra El Diablo"

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Amazon Prime Nika Sofie für "7 vs. Wild", Staffel 6

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