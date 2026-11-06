Annie Knight zieht für ihre Ehe klare Grenzen beim Dreh

Annie Knight hat nach ihrer Hochzeit eine wichtige Karriere-Entscheidung getroffen. Wie die Australierin jetzt in einem Instagram-Video verriet, wird sie künftig keine Erotikvideos mehr mit Männern drehen. "Jetzt, da ich verheiratet bin, drehe ich offiziell nicht mehr mit Männern", stellte der Social-Media-Star unmissverständlich klar. Stattdessen will sich Annie in Zukunft mehr auf Solo-Aufnahmen konzentrieren und Inhalte gemeinsam mit Frauen produzieren. Die neue Grenze in ihrem Job hat die Contentcreatorin nach eigenen Angaben nicht im Alleingang gezogen: Gemeinsam mit ihrem frischgebackenen Ehemann Henry Brayshaw habe sie beschlossen, wie es beruflich für sie weitergehen soll. Damit ändert sich für ihre Fans einiges, denn die Australierin hatte sich in der Vergangenheit vor der Kamera kaum Beschränkungen auferlegt.

Annie und Henry seien sich einig gewesen, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, auf Drehs mit Männern zu verzichten. Ihre Arbeit auf der Erwachsenenplattform will die Influencerin aber trotzdem nicht ganz aufgeben. "Ich liebe es, es ist mein Job, es ist meine Leidenschaft", betonte sie in dem Clip. An ihre Abonnenten gewandt fügte sie hinzu: "Keine Sorge, ich gehe nirgendwohin. Ich befinde mich im Moment nur in einer kleinen Übergangsphase, erweitere mein Spektrum und probiere neue Dinge aus."

Bereits zuvor hatte Annie angekündigt, nach der Hochzeit beruflich neue Schwerpunkte setzen zu wollen. Besonders extreme Aktionen sollten künftig seltener werden. Gegenüber OK! hatte sie ihren Entschluss mit einem Augenzwinkern erklärt: "Ich werde zu beschäftigt damit sein, Ehefrau zu sein!" Statt spektakulärer Herausforderungen hatte die Australierin stärker auf Bildungsinhalte und Projekte setzen wollen, die aus ihrer Sicht einen sinnvolleren Zweck erfüllten. Ein kompletter Abschied aus der Erotikbranche war aber schon damals nicht geplant gewesen.

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Instagram / annieknight Annie Knight im April 2025

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Instagram / anniekknight Henry Brayshaw und Annie Knight an ihrem Hochzeitswochenende, September 2026

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