Für ein Baby würde Annie Knight ihren Erotikjob aufgeben

Annie Knight und ihr frisch angetrauter Ehemann Henry Brayshaw wünschen sich Nachwuchs – doch damit lassen sie sich noch etwas Zeit. Ein Baby sei wohl frühestens 2028 geplant. Gegenüber DailyMail machte der Social-Media- und Erotikstar deutlich, dass erst einmal berufliche Ziele auf der Liste stehen, bevor ein Baby in die Planung rückt. "Wir wollen Kinder, aber das ist wahrscheinlich eher etwas für 2028! Ich habe im nächsten Jahr einige große berufliche Möglichkeiten, und es gibt ein paar Dinge, die wir beruflich erreichen wollen, bevor wir Kinder ins Spiel bringen", verriet sie dem Portal. Sobald das Paar Eltern wird, könnte sich Annies Arbeitsalltag grundlegend verändern. Die 29-Jährige schließt nicht einmal aus, ihre lukrative Karriere mit Erwachsenencontent für die Mutterschaft vollständig aufzugeben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie bis dahin weitere Einnahmequellen und andere berufliche Standbeine aufgebaut hat.

Aktuell steckt Annie mitten im Aufbau eines eigenen Unternehmens – eine Schwangerschaft wäre bei all den Vorhaben derzeit schlicht zu turbulent, findet sie. Ob sie sich bei einer späteren Familiengründung tatsächlich aus dem Erotikgeschäft verabschiedet, will die Influencerin von ihrer dann bestehenden finanziellen und beruflichen Lage abhängig machen. "Wenn meine Einkünfte breiter aufgestellt sind und ich andere Möglichkeiten habe, würde ich meine Erwachsenenkarriere möglicherweise aufgeben", stellte sie im Gespräch mit DailyMail klar. Ihre aktuelle Tätigkeit sei zudem deutlich anspruchsvoller, als manche Menschen offenbar annehmen. Körperlich, mental und emotional fordere die Tätigkeit sie enorm. Sobald sie sich um ein Kind kümmert, könnte es daher schwer werden, das bisherige Arbeitspensum aufrechtzuerhalten. Eine endgültige Entscheidung möchte sie aber offenbar erst treffen, wenn die geplante Familiengründung tatsächlich näher rückt.

Dass sich beruflich etwas ändern soll, hatte die Influencerin bereits kurz nach ihrer Hochzeit mit Henry angedeutet. Ein kompletter Abschied aus der Erwachsenenbranche war damals allerdings noch nicht ihr Ziel. Stattdessen wollte sie ihre Inhalte stärker in Richtung Aufklärung lenken und sich Projekten widmen, die aus ihrer Sicht einen sinnvolleren Zweck erfüllen. Öffentlichkeitswirksame Extremaktionen und Rekordversuche sollten nach der Eheschließung hingegen nicht länger im Mittelpunkt ihrer Karriere stehen. Noch im Mai 2025 hatte Annie mit einer solchen Aktion für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit den nun konkreter werdenden Kinderplänen könnte der Wandel aber noch deutlich weiter gehen – bis hin zu einem vollständigen Abschied vom Erwachsenencontent, sofern die Rahmenbedingungen stimmen.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im Mai 2025

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Instagram / anniekknight Henry Brayshaw und Annie Knight an ihrem Hochzeitswochenende, September 2026