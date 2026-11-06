So hält Noah Wyle die harten Drehs zu "The Pitt" durch

Noah Wyle (55) hat verraten, wie er sich während der anstrengenden Dreharbeiten zu "The Pitt" fit hält. Im Gespräch mit Fox News Digital erzählte der Schauspieler, dass er am Set der Krankenhausserie jeden Tag ein festes Trainingsprogramm absolviert. Dabei bekommt er Unterstützung von Setdresser Dash Land. Gemeinsam haben sich die beiden ein tägliches Pensum von 100 Liegestützen vorgenommen. "Ich habe einen Partner, der mich in die Pflicht nimmt. Er heißt Dash Land und arbeitet als Setdresser. Wir machen jeden Tag hundert Liegestütze, ganz egal, was passiert. Das ist unsere Grundlage", erklärte Noah. Auch an besonders stressigen Drehtagen lassen die beiden ihre gemeinsame Routine nicht ausfallen. Wenn es der Zeitplan zulässt und sie daran denken, ergänzen sie das Training um weitere Übungen. Die Liegestütze bilden für das Duo also das tägliche Pflichtprogramm.

Inzwischen haben die beiden ihr Training am Set sogar erweitert. "Wir haben vor Kurzem auch eine Klimmzugstange angebracht. Mein Ziel ist es – jetzt werde ich mich wahrscheinlich blamieren –, bis zum Ende der Staffel zehn Klimmzüge zu schaffen. Im Moment bin ich bei sechs, und die sind ziemlich solide", verriet Noah dem Portal. Die tägliche Fitnessroutine hilft ihm dabei, die kräftezehrenden Drehtage durchzustehen. Wie er bereits früher erzählt hatte, steht die Besetzung während der neunmonatigen Produktionsphase an fünf Tagen pro Woche vor der Kamera, und das jeweils rund 14 Stunden lang. In "The Pitt" begleiten die Zuschauer das Team einer Notaufnahme durch eine 15-stündige Schicht. Jede Folge bildet dabei eine Stunde dieses Arbeitstages ab. Noah verkörpert Dr. Robby, den leitenden Arzt der Notaufnahme im fiktiven Pittsburgh Trauma Medical Center. Da er in nahezu jeder Szene zu sehen ist, muss er für das intensive Drehpensum entsprechend fit bleiben.

Nicht nur mit seinem täglichen Workout sorgt Noah derzeit für Schlagzeilen. Das Magazin People kürte ihn vor Kurzem zum "Sexiest Man Alive 2026". Mit dieser Auszeichnung hatte der Schauspieler allerdings überhaupt nicht gerechnet. Als er von der Entscheidung erfuhr, hielt er die Nachricht zunächst für einen Scherz – und stellte sich darauf ein, dass vor allem seine Freunde und Familienmitglieder ihn mit dem Titel aufziehen würden. Einem breiten Publikum wurde der Schauspieler bereits in den 1990er-Jahren bekannt. In der Kultserie "Emergency Room – Die Notaufnahme" verkörperte er damals Dr. John Carter und stand schon einmal im Arztkittel vor der Kamera. Mit "The Pitt" kehrt er nun erneut in die Welt der Medizin zurück und spielt wieder einen Arzt, der sich im hektischen Alltag einer Notaufnahme behaupten muss.

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Getty Images Noah Wyle bei der "Barbara Berlanti Heroes Gala" zugunsten von F Cancer in Santa Monica

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Getty Images Patrick Ball, Sepideh Moafi, Gerran Howell, Taylor Dearden, John Wells, Noah Wyle und weitere

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