Bill Belichicks Familie soll nach Jordon-Trennung aufatmen

In der Familie von Bill Belichick (74) soll nach dessen Trennung von Jordon Hudson Erleichterung herrschen. Ganz ausgeräumt seien die Bedenken der Angehörigen allerdings nicht. Ein Insider verriet nun im Gespräch mit dem Magazin OK!: "Es herrscht definitiv ein Gefühl der Erleichterung, seit Bill und Jordon sich getrennt haben, aber die Sorgen der Familie sind nicht völlig verschwunden." Dabei soll nicht der Altersunterschied von 49 Jahren für Unbehagen gesorgt haben. Vielmehr habe Bills Familie kritisch gesehen, wie stark die 25-Jährige in das Berufsleben des 74-jährigen Footballcoachs eingebunden gewesen sei. Sie habe Einblick in seine E-Mails gehabt und bei Managemententscheidungen mitgeredet. Auch bei anderen geschäftlichen Vorgängen soll sie beteiligt gewesen sein. Gerade diese enge Verbindung zwischen der privaten Beziehung und Bills beruflichen Angelegenheiten soll seine Angehörigen beschäftigt haben. Auch nach dem Liebes-Aus ist das Thema für sie offenbar noch nicht abgeschlossen, denn Jordons geschäftliche Rolle soll weiterhin bestehen.

Ganz aufgelöst ist die Sorge der Angehörigen offenbar noch nicht. Obwohl Bill und Jordon kein Paar mehr sind, sollen sie beruflich weiter zusammenarbeiten. Für die Familie sei allerdings unklar, wie groß ihr Einfluss tatsächlich ist und wie viel sie mitbestimmen darf. Unklar sei demnach, bei welchen Entscheidungen sie mitreden darf und welche konkreten Aufgaben Bill ihr übertragen hat. Der Insider stellte jedoch klar, dass die Familie Jordon kein Fehlverhalten vorwerfe. Ihre Sorge richte sich vielmehr auf die fehlende Klarheit über Jordons Position nach der Trennung. Die Trennung des Paares war Ende Oktober öffentlich geworden. Laut TMZ wollen die beiden enge Freunde bleiben und ihre gemeinsamen geschäftlichen Projekte fortsetzen. Andere Quellen berichten, Bill wolle sich wieder stärker auf Football konzentrieren. Die Entscheidung zur Trennung sei einvernehmlich gefallen. Feindseligkeiten zwischen dem Coach und seiner früheren Partnerin soll es daher nicht geben.

Bill und Jordon waren seit 2023 ein Paar. Ihre Beziehung sollen sie allerdings schon Ende 2025 still und leise beendet haben. Trotzdem zeigten sie sich auch 2026 noch gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zuletzt stand Jordon bei einem Heimspiel seines Teams der University of North Carolina gegen Syracuse in Chapel Hill an der Seitenlinie und unterstützte den Coach. Inzwischen soll der Social-Media-Star laut TMZ wieder andere Menschen daten. Ob Jordon schon wieder in einer festen Beziehung ist, ist nicht bekannt. Vor dem Liebes-Aus hatte Bill Berichten zufolge sogar über eine Verlobung, eine Hochzeit und eine gemeinsame Zukunft mit Jordon nachgedacht. Gleichzeitig standen die beiden während ihrer Beziehung stark im Fokus der Öffentlichkeit und mussten mit ständiger Beobachtung umgehen.

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Instagram / billbelichick Bill Belichick, NFL-Coach

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Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson und Bill Belichick im Februar 2025

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