Bill Belichick blockt Frage zu angeblichem Liebes-Aus ab

Bill Belichick (74) hat sich bei einer Pressekonferenz ziemlich wortkarg gezeigt, als es um sein Liebesleben ging. Der Footballcoach wurde dort auf die kursierenden Gerüchte angesprochen, dass er und Social-Media-Star Jordon Hudson kein Paar mehr sein sollen. Klarheit über seinen Beziehungsstatus brachte er dabei allerdings nicht. Zunächst schwieg der berühmte Trainer, dann wich er einer direkten Antwort einfach aus. "Ich würde meine persönlichen Äußerungen und Beziehungen gern für mich behalten, wenn das für Sie in Ordnung ist", erklärte er nur knapp, wie People berichtet. Mit diesem Satz machte Bill deutlich, dass er über sein Privatleben nicht vor versammelter Presse sprechen möchte. Die Frage nach dem mutmaßlichen Liebes-Aus blockte er damit vehement ab. Eine offizielle Bestätigung der Trennung gibt es also weiterhin nicht – weder von ihm noch von Jordon. Beide haben sich bis jetzt nicht öffentlich dazu geäußert, wie es um ihre Liebesbeziehung derzeit steht.

Dabei sollen die beiden laut People schon seit längerer Zeit getrennte Wege gehen. Wie das US-Portal berichtet, sei die Beziehung schon Ende 2025 zerbrochen. Die beiden seien tatsächlich kein Paar mehr. Von einem Rosenkrieg ist allerdings keine Rede: Bill und Jordon sollen sich nach wie vor gut verstehen und befreundet geblieben sein. Auch beruflich wollen sie demzufolge weiterhin gemeinsame Sache machen und zusammenarbeiten. Ihre Liaison hatte seit ihrem Bekanntwerden für viel Gesprächsstoff gesorgt, vor allem in der Sportwelt. Grund dafür war in erster Linie der große Altersunterschied zwischen dem Coach und der Influencerin. Zwischen den beiden liegen immerhin fast fünf Jahrzehnte. Entsprechend riesig war die Aufmerksamkeit, die die Beziehung von Anfang an auf sich zog – und die nun auch den Gerüchten um ein Ende der polarisierenden Romanze zuteilwird.

Nach außen hin deutete lange nichts auf eine Trennung der beiden Stars hin. Auch im Jahr 2026 zeigten sich Bill und Jordon noch gemeinsam in der Öffentlichkeit. So war die Influencerin unter anderem am Spielfeldrand zu sehen, als Bills Mannschaft der University of North Carolina in Chapel Hill ein Heimspiel gegen Syracuse bestritt. Für Beobachter wirkte es zu dem Zeitpunkt so, als würde die Influencerin ihren Partner bei der Arbeit unterstützen. Inzwischen soll Jordon allerdings wieder nach vorne blicken: Laut Informationen von TMZ Sports datet sie mittlerweile wieder. Mit wem sie sich trifft, ist nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob sie schon wieder eine feste Beziehung führt. Auch zu diesen Berichten hat sich die Social-Media-Bekanntheit nicht geäußert. Ob sie oder Bill sich in Zukunft doch noch öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus melden werden, bleibt also vorerst offen.

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Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson, Februar 2025

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Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson und Bill Belichick im Februar 2025

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