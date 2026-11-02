Bill Belichick und Jordon hatten wohl andere Zukunftspläne

Bill Belichick (74) und Jordon Hudson gehen wohl getrennte Wege. Der Grund für das Liebes-Aus des Footballcoaches und der Cheerleaderin liege angeblich in der Zukunftsplanung. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, habe sich Jordon eine Ehe und Kinder gewünscht. Auch Bill soll anfangs durchaus mit dem Gedanken gespielt haben, sich mit ihr zu verloben, sie zu heiraten und eine Familie zu gründen. Am Ende habe für den Sportler jedoch seine Karriere Vorrang gehabt.

Vor allem der Wiederaufbau des Teams der University of North Carolina sei dem 74-Jährigen wichtig gewesen. "Als Bill wirklich einen Schritt zurücktrat und darüber nachdachte, was er wollte, wurde ihm klar, dass seine erste Liebe schon immer Football gewesen ist", erklärte die Quelle und ergänzte: "Anstatt die Dinge noch komplizierter werden zu lassen oder zuzulassen, dass sich Groll aufbaut, waren sie sich einig, dass es für beide das Beste ist, in ihrer Beziehung einen Schritt zurückzutreten." Die Gefühle füreinander seien nichtsdestotrotz während der Trennungsphase noch stark gewesen.

Seit ungefähr einem Jahr soll die Beziehung von Bill und Jordon bereits beendet sein. Ganz klar war das jedoch nicht, da sich die zwei auch in diesem Jahr hin und wieder noch gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatten – zuletzt am 24. Oktober bei einem Spiel von Bills Mannschaft. Nichtsdestotrotz sollen die Ex-Partner bereits ihre eigenen Wege gehen. Gerüchten zufolge treffe sich Jordon mittlerweile mit anderen potenziellen Partnern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billbelichick Bill Belichick, NFL-Coach

Anzeige Anzeige