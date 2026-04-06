Sprunggelenk-Schmerzensgeld: Bill Belichick wird verklagt

Football-Legende Bill Belichick (73) erlebt derzeit mächtig juristischen Gegenwind: Ein Maler zieht wegen angeblicher Verletzungen bei Arbeiten an seinem Haus auf Nantucket vor Gericht. Wie der Nantucket Current berichtet, verklagt Handwerker Andrew Jackson eine von Bill geführte Firma auf knapp 300.000 Dollar Schmerzensgeld und Schadenersatz. Der Vorfall soll sich im Juni 2024 auf dem Luxus-Anwesen der Football-Ikone in Massachusetts ereignet haben, wo der frühere NFL-Coach seit Jahren viel Zeit verbringt – oft gemeinsam mit seiner Freundin Jordon Hudson. Bill selbst hat sich zu den schweren Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

In der Klageschrift gegen die Firma Forty Five Fair Street LLC, die Bill managt, ist von einem heftigen Sturz auf dem Gelände die Rede. Andrew behauptet laut den veröffentlichten Gerichtsdokumenten, er sei bei Malerarbeiten im Haus zu Boden gegangen und habe sich dabei schwer am rechten Sprunggelenk verletzt. Als Ursache nennt die Klage angeblich unsichere Arbeitsbedingungen, unter anderem die Platzierung und Nutzung von Plastikplanen und anderen gefährlichen Abdeckungen im Arbeitsbereich. Der Maler fordert insgesamt 285.436,39 Dollar, umgerechnet rund 247.667 Euro – unter anderem für medizinische Behandlungen, Verdienstausfälle und weitere finanzielle Schäden, die ihm durch den Unfall entstanden sein sollen. Bill wurde über seine Anwälte um eine Stellungnahme gebeten, bislang liegt dem Bericht zufolge jedoch keine Reaktion vor.

Bill hatte das rund 2.850 Quadratmeter große Haus mit vier Schlafzimmern und viereinhalb Bädern erst im Mai 2024 für etwa 4,8 Millionen Dollar, also rund vier Millionen Euro, erworben. Für den Startrainer ist Nantucket jedoch längst mehr als nur eine neue Investition: Seit Jahrzehnten besitzt er mehrere Immobilien auf der Insel und verbringt dort regelmäßig seine Auszeiten vom Football-Alltag. Immer wieder wird der Coach dort mit Jordon gesichtet, gemeinsam auf Bootstouren oder entspannten Ausflügen in die Natur. In einem Gespräch mit N Magazine schwärmte Bill einst von seinem Rückzugsort: Die Insel habe für ihn alles – von den Stränden über die Leuchttürme bis hin zu den idyllischen Radwegen und der besonderen Atmosphäre, die Nantucket für ihn zu einem festen Bestandteil seines Privatlebens macht.

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Getty Images Bill Belichick bei der Pressekonferenz nach der Niederlage der North Carolina Tar Heels gegen NC State in Raleigh

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Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson bei den NFL Honors 2025

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Instagram / billbelichick Bill Belichick, NFL-Coach

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