Carsten Maschmeyer verspricht Gründerpaar überraschend Deal

Bei Die Höhle der Löwen sorgt Carsten Maschmeyer (67) für eine echte Überraschung: Noch bevor überhaupt über konkrete Zahlen verhandelt wird, verspricht der Investor einem Gründerduo bereits einen Deal. Mike Leon Lichtenberg und Charlotte Lieben stellen der Jury in der VOX-Show ihr Startup Cropsta vor und bieten 20 Prozent ihrer Firmenanteile für 70.000 Euro. Entwickelt haben die beiden ein verstellbares Band, mit dem Pullover, Shirts, Kleider oder Blusen auf die gewünschte Länge gebracht werden können – ohne Knoten, Abschneiden oder lästiges Zurechtzupfen. Carsten ist von den beiden jungen Unternehmern offenbar sofort begeistert. Er bezeichnet Mike und Charlotte sogar als das "sympathischste, fröhlichste, fleißigste und visionärste Gründerpärchen" und macht ihnen daraufhin ein ungewöhnliches Versprechen: Ohne einen Deal sollen die beiden das Studio an diesem Abend nicht verlassen.

Doch damit beginnt erst ein außergewöhnliches Bieterduell unter den Löwen. Besonders Neuzugang Johannes Kliesch überrascht seine Mitinvestoren mit einem Angebot: Er stellt Mike und Charlotte die gewünschten 70.000 Euro in Aussicht – und verlangt dafür keinerlei Anteile an ihrem Unternehmen. Zwar erkennen die Löwen grundsätzlich Potenzial in Cropsta, gleichzeitig gibt es aber auch Kritik. Vor allem die bisherige Präsentation des Produkts im Handel überzeugt die Investoren noch nicht. Die Gründer wiederum wissen genau, welche Unterstützung sie von einem möglichen Geschäftspartner erwarten. Besonders wichtig ist ihnen Hilfe beim Ausbau des Handels. Darüber hinaus wollen sie ihr Marketing stärken und den Bereich Teleshopping vorantreiben. Welcher Löwe am Ende tatsächlich den Deal mit Cropsta macht und künftig an der Seite des Duos steht, bleibt zunächst noch offen.

Die Geschichte hinter Cropsta ist für Mike und Charlotte eng mit viel persönlichem Einsatz verbunden. Gemeinsam bauten sie ihr Unternehmen in einer kleinen Einzimmerwohnung auf, gestalteten ihr Logo selbst und kümmerten sich eigenhändig um die Bestellungen – teilweise bis spät in die Nacht. Als Charlotte vor den Löwen von dieser anstrengenden Anfangszeit erzählt, kann sie ihre Emotionen schließlich nicht mehr zurückhalten. "Ich wusste, dass es heute sehr emotional wird. Wir beide sind extrem jung. Wir haben komplett alles allein gemacht. Das sind wirklich nur wir beide", erklärt die Gründerin unter Tränen in der VOX-Show. Ihre Schilderungen darüber, wie viel Arbeit die beiden bereits in ihr Unternehmen gesteckt haben, gehen auch an der Jury nicht spurlos vorbei: Mehrere der Investoren zeigen sich von der Geschichte des jungen Paares sichtlich berührt. Bei "Die Höhle der Löwen" wechseln die Rollen allerdings manchmal überraschend – so trat zuletzt sogar eine ehemalige Löwin selbst als Gründerin vor die Investoren.

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Getty Images Carsten Maschmeyer bei den Golden Globes, 2025

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Instagram / johannes.snocks Johannes Kliesch, Snocks-Gründer, mit seiner Frau Belinda

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RTL "Die Höhle der Löwen"-Investoren, 2026