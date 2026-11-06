Tom Brady teilt rätselhafte Worte nach Model-Zoff-Gerüchten

Tom Brady (49) gibt seinen Fans mit einer kryptischen Botschaft Rätsel auf. Am Donnerstag teilte der frühere Footballstar in seiner Instagram-Story drei rote Herz-Emojis und dazu einen Spruch darüber, welches Bild andere Menschen von einem haben: "Du bist nicht dafür verantwortlich, jede falsche Version von dir zu korrigieren, die im Kopf eines anderen Menschen existiert." Dazu spielte der OneRepublic-Song "Good Life". Das Timing des Beitrags fällt auf, denn kurz zuvor hatten Gerüchte über einen angeblichen Streit zwischen seiner mutmaßlichen Partnerin Candice Swanepoel (38) und Joan Smalls (38) die Runde gemacht. Viele werten die Zeilen deshalb als mögliche Reaktion auf das Modeldrama. Einen direkten Bezug stellte der Sportler allerdings nicht her. Weder Candice noch Joan werden in der Veröffentlichung genannt. Auch zu den Spekulationen äußerte er sich nicht ausdrücklich.

Ins Rollen gebracht hatte die Schlagzeilen ein Bericht von Us Weekly. Demnach sollen Tom und Candice bereits seit dem Frühjahr ein Paar sein, ihre angebliche Beziehung jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Für Joan soll die Romanze überraschend gekommen sein. Ein Insider behauptete, sie habe Candice zuvor von ihrer eigenen mutmaßlichen On-off-Affäre mit Tom erzählt. Zwischen 2023 und 2024 sollen sich der Unternehmer und Joan etwa ein Jahr lang locker getroffen haben. Weitere Spekulationen kamen nach der "Victoria's Secret Fashion Show" am 15. Oktober auf: Candice und Joan liefen zwar beide über den Laufsteg, wurden aber nicht gemeinsam fotografiert. Zudem soll Joan in inzwischen gelöschten Kommentaren auf mangelnden Zusammenhalt unter Freundinnen und die Dreiecksgeschichte aus "Summer House" angespielt haben. Ob das Candice galt, ist unklar. Candices Sprecher erklärte gegenüber E! News: "Sie und Joan verbindet eine langjährige gemeinsame Geschichte und eine Freundschaft, die Candice immer respektieren wird."

Candice und Joan gelten schon seit vielen Jahren als enge Freundinnen. Laut Page Six soll Candice seit Mai Zeit mit Tom verbringen, obwohl Joan zuvor eine On-off-Romanze mit ihm gehabt haben soll. Genau daran soll sich der angebliche Konflikt entzündet haben. Candices Sprecher wies jedoch auch auf die grundsätzliche Diskretion des Models hin: "Candice war in Bezug auf ihr Privatleben schon immer außergewöhnlich zurückhaltend, wobei ihr Fokus weiterhin auf der Erziehung ihrer Kinder liegt." Tom war von 2009 bis 2022 mit Gisele Bündchen (46) verheiratet und ist Vater von insgesamt drei Kindern. Nach der Scheidung wurde der Unternehmer unter anderem mit Irina Shayk (40), Sofia Vergara (54) und Alix Earle (25) in Verbindung gebracht. Noch im Juli hatte der Ex-Quarterback im Gespräch mit People erklärt, dass ihm für die Liebe kaum Zeit bleibe: "Ich habe nicht viel Zeit für ein Privatleben oder viel Zeit für mich selbst, aber ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine Kinder."

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Getty Images Tom Brady ist als Sportanalyst vor dem Spiel der Atlanta Falcons gegen die Chicago Bears im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta

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Getty Images Joan Smalls bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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