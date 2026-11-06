"Ich wäre fast gestorben": Marc Terenzi enthüllt dunkle Zeit

Marc Terenzi (48) spricht so offen wie selten über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens. In der Realityshow The Power schildert der Sänger, wie er sich einst tagelang in einem Berliner Hotelzimmer einschloss. Er habe die Vorhänge zugezogen, Alkohol getrunken und Drogen genommen. "Keine Ahnung, du bist so deprimiert und so am Ende, dass du irgendwann hoffst, du wachst nicht mehr auf. Du gehst schlafen und wachst nie wieder auf", beschreibt er seinen damaligen Zustand. Beim Erzählen kommen die schmerzhaften Erinnerungen wieder hoch, und Marc kann seine Tränen kaum zurückhalten. Wie ernst die Lage tatsächlich war, macht Marc in einem offenen Gespräch mit Mitkandidat Serkan Yavuz (33) deutlich: "Ja, das hat mich voll zerstört. Ich wäre fast gestorben."

Auslöser für das emotionale Gespräch ist Serkans Rückblick auf sein schwieriges Jahr 2025. Die beiden Realitystars tauschen sich über den öffentlichen Druck, Verlustängste und die Schattenseiten ihrer Bekanntheit aus. Marc berichtet, dass er sich sogar nach großen Auftritten und umgeben von zahlreichen Menschen einsam gefühlt habe. Nach den Shows sei er allein in sein Hotelzimmer zurückgekehrt und habe niemanden gehabt, mit dem er seine Erlebnisse teilen konnte. Die Zeit in Berlin sei schließlich zu einem Wendepunkt geworden: Dort habe er bemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Später fand der Sänger Unterstützung in einer Gruppentherapie. "Die Gruppentherapiesitzungen bei mir haben mir so viel gebracht. Weil ich gesehen habe: Die Mutter um die Ecke oder der CEO, wir sind alle ähnlich. Wir alle haben die gleichen Probleme", erzählt er bei "The Power". Auch anderen Betroffenen möchte Marc Mut machen: "Egal, wie schlecht dein Leben ist, egal, wie am Ende du bist. Wach auf! Steh auf! Du kannst wirklich das alles ändern, nur ein Ding nach dem nächsten."

Bereits nach seinem Aufenthalt in einer Entzugsklinik im Sommer 2024 hatte Marc offen über seine frühere Drogensucht und den anschließenden Neuanfang gesprochen. Einige Monate nach der Behandlung erzählte er in seiner Instagram-Story, wie viel Energie er während seiner Sucht in selbstzerstörerisches Verhalten investiert hatte. Seine Aussagen bei "The Power" geben nun weitere persönliche Einblicke in diese schwierige Zeit. Auch Serkan wird in dem Gespräch persönlich. Seine Ex-Frau Samira Yavuz (32) habe ihm schon während ihrer Beziehung zu einer Therapie geraten. Damals habe er ihren Vorschlag allerdings nicht ernst genommen. Mittlerweile habe sich seine Einstellung dazu geändert: "Jetzt würde ich sagen, jeder braucht Therapie."

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Imago Marc Eric Terenzi zum Prozessbeginn im Hamburger Haus der Gerichte

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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