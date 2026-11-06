Fans sind nicht verwundert über Theresia Fischers Trennung

Theresia Fischer (34) und Stefan Kleiser gehen schon seit mehr als einem Jahr getrennte Wege. Lange Zeit wusste davon allerdings niemand, denn das ehemalige Paar hatte sein Liebes-Aus für sich behalten. Jetzt ist die Trennung der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit und des früheren Zahnarztes öffentlich, doch die Überraschung hält sich bei vielen Fans in Grenzen. Das zeigen die Reaktionen unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram, die ziemlich eindeutig ausfallen. Zahlreiche User geben an, dass sie das Ende der Beziehung schon länger hätten kommen sehen. Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht dabei vor allem ein Thema, das die beiden über lange Zeit begleitet hatte: der Kinderwunsch, bei dem sich das Paar nie wirklich einig wurde. Ein Fan fasst seine Reaktion auf die Neuigkeit kurz und knapp zusammen: "Das war doch so was von absehbar." Andere Nutzer äußern sich ähnlich und machen deutlich, dass die Nachricht über das Liebes-Aus für sie keineswegs unerwartet kommt.

Vor allem Stefan bekommt in den Kommentaren einiges ab. Einige Fans werfen ihm vor, jahrelang mit Theresia liiert gewesen zu sein, obwohl er gewusst habe, dass sie sich Nachwuchs wünscht – er selbst aber kein Kind wollte. Ein User findet dafür deutliche Worte: "Alleine das Thema Kinder. Er wollte kein Kind mit ihr, hat sie nur hingehalten, damit sie ruhig ist. Er wollte einfach nur eine junge Frau, die sich um ihn kümmert, sonst nichts." Auch weitere Kommentare unter dem Promiflash-Post schlagen in eine ähnliche Kerbe. "Wundert mich persönlich nun nicht wirklich", schreibt ein Fan. Ein weiterer Nutzer kommentiert mit Blick auf die Dauer der Beziehung: "Getrennt, weil er keine Kinder wollte – das fällt einem ja früh ein, nachdem man schon Jahre zusammen war." Damit steht bei vielen Wortmeldungen weniger die Trennung selbst als vielmehr Stefans Umgang mit Theresias Familienwunsch im Fokus.

Wie schwer sie das Liebes-Aus getroffen hatte, schilderte Theresia im Gespräch mit Bild. Demnach hatte Stefan die Beziehung Anfang März überraschend und ziemlich ruppig beendet: "Nach diesem Gespräch Anfang März bin ich in ein komplettes Loch gefallen. Ich war sehr schockiert, und mir ging es überhaupt nicht mehr gut. Die Depression war über Monate so stark. Das war der absolute Tiefpunkt." Auch zum Streitpunkt Nachwuchs äußerte sich das Model. "Er sagte, ich sei schon anstrengend genug. Er brauche keine weitere Anstrengung und Verantwortung. Deswegen wolle er kein Kind mehr", berichtete sie. Doch nicht nur die Familienplanung hatte die beiden entzweit. Nach Theresias Schilderung hatte Stefan seine Heimat vermisst und sich in Hamburg nie richtig wohlgefühlt. Wegen seines Heimwehs hatte er ihr laut ihrer Aussage sogar ein Ultimatum gestellt. "Ich musste feststellen, dass die Berge für ihn einen höheren Stellenwert besitzen als ich als Person", erklärte sie.

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