Faltenfrei dank Kaviar? Mariella Ahrens verrät Beauty-Secret

Mariella Ahrens hat bei ihrer Hautpflege ein eher ungewöhnliches Ritual. Wie die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit RTL verriet, beginnt ihr Tag mit einer Ladung kaltem Wasser im Gesicht. Danach greift sie zu einer Pflegeserie aus Südkorea, die Kaviar-Exosomen enthält und ihrer Haut vor allem Feuchtigkeit spenden soll. Eine feste Routine ist für Mariella dabei kein Luxus, sondern fester Bestandteil ihres Alltags. Als Schauspielerin und Eventmanagerin ist sie ständig unterwegs, ob bei Dreharbeiten, Fotoshootings oder Veranstaltungen. Auch am Donnerstagabend steht ein wichtiger Termin an: In Düsseldorf ist die Eventmanagerin bei einer Charity-Gala im Einsatz, die sie selbst mitorganisiert hat. Entsprechend wichtig ist ihr ein kamerataugliches Äußeres. Schließlich kann sich auch spontan eine Gelegenheit für Bilder oder ein Interview ergeben. Mariella erklärt: "Ich muss schon immer gut aussehen, auch wenn mal die Kamera spontan vor mein Gesicht kommt." Mit ihrer konsequenten Routine will sie ihre Haut somit auf ihre zahlreichen öffentlichen Auftritte vorbereiten.

Dass sie bei der Pflege so stark auf Feuchtigkeit setzt, hat einen einfachen Grund: Bei ihrer Arbeit muss die Blondine häufig geschminkt werden, was ihre Haut belastet. "Durch das viele Make-up trocknet mein Gesicht oft aus", schilderte sie RTL. Ihren Start in den Tag hält sie deshalb bewusst schlicht. "Meine Morgenroutine ist: erst mal kaltes Wasser ins Gesicht", beschrieb Mariella. Erst danach kommen die edlen Produkte mit Kaviar-Exosomen auf die Haut. Mit Cremes und Seren allein ist es bei der ehemaligen Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin aber nicht getan. Auch beim Essen versucht sie, ihrem Aussehen etwas Gutes zu tun. Zucker landet bei ihr kaum auf dem Teller, abends verzichtet sie auf Kohlenhydrate. Stattdessen setzt sie vor allem auf Fisch und Gemüse, ab und zu darf es aber auch mal ein Stück Fleisch sein. Ihr Motto dabei klingt fast wie aus dem Poesiealbum: "Schönheit kommt auch von innen."

Nur bei einem klassischen Beauty-Tipp hapert es bei Mariella: dem Schönheitsschlaf. "Ich schlafe sehr gerne und schlafe meistens zu wenig, weil ich natürlich immer viel zu tun habe", gab sie gegenüber RTL zu. Neben Job und Pflegeroutine hat die Mutter von zwei Kindern nämlich noch ein Herzensprojekt. Seit rund 20 Jahren setzt sie sich mit einem selbst gegründeten Verein für ältere Menschen in deutschen Heimen ein. Dazu passt auch ihr nächstes Kinoprojekt: Anfang 2027 soll Mariella für einen Film vor der Kamera stehen, der in einem Seniorenheim spielt. Darin übernimmt sie die Rolle einer Pflegerin. "Da spiele ich eine Pflegerin und da freue ich mich schon besonders drauf", verriet die Schauspielerin dem Sender. Weitere Details zu dem Film, etwa zum Titel oder zu ihren Kollegen am Set, nannte sie bislang nicht.

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IMAGO / Future Image Mariella Ahrens, Schauspielerin

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Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens im April 2025

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