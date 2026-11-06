Ricarda Raatz liegt mit Sepsis und Fieber im Krankenhaus

Große Sorge um Ricarda Raatz (34): Die Realitybekanntheit liegt derzeit in Spanien im Krankenhaus. Dort wird sie wegen einer Sepsis und anhaltend hohen Fiebers behandelt. Nachdem es zuletzt ungewöhnlich still um sie geworden war, erklärte Ricarda ihren Followern nun auf Instagram den ernsten Grund für ihre längere Funkstille. Zu einem Selfie aus dem Krankenbett berichtete sie, dass sie über mehrere Tage hinweg mit 40 Grad Celsius Fieber und weiteren Beschwerden zu kämpfen gehabt habe. Zu allem Übel wurde bei ihr dann auch noch eine Sepsis festgestellt. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang nicht geklärt. Ob jemand an ihrer Seite ist und sie in der Klinik unterstützt, verrät die 34-Jährige in ihrem Update nicht.

Bislang gehen die behandelnden Ärzte von einem bakteriellen Infekt aus. Welcher Erreger Ricardas schwere Beschwerden verursacht hat, ist jedoch noch unklar. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, werde sie in der spanischen Klinik derzeit gründlich untersucht und umfassend behandelt. Wie sehr die Erkrankung ihr zusetzt, machte die The Power-Kandidatin in ihrem Update deutlich. "Ich bin auf jeden Fall geschwächt und habe gerade keine Kraft zu nichts", schreibt sie in ihrer Story über ihren aktuellen Zustand. Damit bleibt vorerst offen, wann sie die Klinik in Spanien wieder verlassen kann. Ergebnisse der laufenden Untersuchungen teilte Ricarda bislang nicht mit. Ebenso ließ sie offen, welche konkreten Behandlungsschritte die Ärzte eingeleitet haben.

Ricarda ist als Realitystar und Socialmediastar bekannt und lässt ihre Community im Netz für gewöhnlich regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Zuletzt berichtete sie auch von einem umfangreichen Schönheitseingriff. Mit ihrem Update aus dem Krankenhaus bittet Ricarda nun auch um etwas Geduld. "Ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin", kündigt sie in ihrer Nachricht an. Bis dahin dürfte es auf ihrem Account also eher ruhig bleiben. Trotz ihrer Schwäche verabschiedet sich die Influencerin mit liebevollen Worten von ihren Fans. "Bis dahin, Leute, hab euch lieb", schreibt sie zum Abschluss in ihrer Story auf Instagram.

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Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im Krankenhaus in Spanien, November 2026

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Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Oktober 2026

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