Wehmut: Samira Yavuz vermisst schon jetzt die Babyzeit

Das Leben als Mutter hält immer wieder Überraschungen bereit: Samira Yavuz (32) erlebt gerade eine Zeit, mit der sie selbst nicht so richtig gerechnet hat. Beim Aussortieren der Babykleidung ihrer jüngeren Tochter Valea überkommt die Realitybekanntheit die Wehmut. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" spricht die Zweifachmama jetzt darüber, wie schwer ihr der Abschied von den winzigen Kleidungsstücken fällt. Mit vielen Kleidungsstücken verbindet sie selbst persönliche Erinnerungen und deswegen wird Samira total emotional. "Irgendwie tut es mir im Herzen weh. Irgendwie denke ich mir: Oh Gott, mein kleines Baby, bleib doch einfach so eine kleine süße Kuschelmaus", gesteht sie in ihrem Podcast.

Samira ist selbst ein Einzelkind und fand es deshalb anfangs ziemlich ungewohnt, dass ihre jüngere Tochter Valea die Klamotten ihrer älteren Schwester Nova übernimmt. Da Samira allerdings nicht vorhat, noch weitere Kinder zu bekommen, macht es für sie keinen Sinn, die Sachen ihres Sprösslings noch aufzubewahren. "Sag niemals nie, aber meine Kinderplanung ist schon abgeschlossen. Deswegen macht es für mich überhaupt keinen Sinn, irgendwas von all diesen Sachen zurückzuhalten oder aufzuheben. Ich bin immer froh, wenn die Dinge mich dann verlassen, vor allem sperrige Sachen wie ein Kinderwagen", erzählt sie im Podcast. Die Kleidung verlost sie an ihre Community, größere Gegenstände verkauft sie zu einem kleinen Preis. Allerdings gibt es immer wieder Sachen, an denen zu viele Erinnerungen hängen. Valeas alter Schlafanzug wird nicht weggegeben, auch wenn er dem kleinen Mädchen nicht mehr passt.

Noch kann Samira nicht darüber nachdenken, wie ihr Leben sein wird, wenn Nova und Valea erst einmal Teenager sind. Zwar würde sie dann etwas Freiheit wiedergewinnen, doch gerade das Kleine und Kuschelige dieser Lebensphase werde ihr fehlen, ist sie überzeugt. Wie nah sie den Alltag mit ihren Mädchen erlebt, zeigte sich erst vor Kurzem: Als Nova nachts über Schmerzen an der Ferse klagte, entdeckte Samira eine auffällige runde und gerötete Stelle an ihrem Fuß. Kurzerhand fuhr sie mitten in der Nacht mit ihrer Tochter in die Notaufnahme. Und obwohl sie diese Nacht etliche Nerven gekostet hat, erinnert sie sich dennoch gerne an die Momente danach, als sie mit ihren Töchtern im Arm im Bett liegen konnte und alles wieder gut war. "Bitte, pack es mir in eine Flasche, dass ich mir dieses Gefühl nochmal zuführen kann zu einem späteren Moment, wo ich es nicht mehr haben werde", meint sie nun darüber.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Oktober 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea, Oktober 2025

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