Russell Brands Schwiegervater soll vor der Ehe gewarnt haben

Russell Brands (51) Schwiegervater Bernard Gallacher war offenbar alles andere als begeistert von der Beziehung seiner Tochter. Wie die Daily Mail im Jahr 2023 berichtete, soll der einstige Ryder-Cup-Kapitän Laura Brand (ehemals Gallacher) eindringlich davon abgeraten haben, den Comedian und Schauspieler zu heiraten. Sorgen bereitete ihm demnach unter anderem der Altersunterschied von zwölf Jahren: Laura war gerade einmal 19 Jahre alt, als sie mit Russell zum ersten Mal ein Paar wurde. Der Brite war damals schon über 30. Als die Beziehung 2007 in die Brüche ging, soll Bernard entsprechend erleichtert gewesen sein. Lange hielt seine Erleichterung allerdings nicht: 2015 fanden Laura und Russell wieder zueinander. Zwei Jahre später gaben sie sich trotz der väterlichen Bedenken das Jawort. Inzwischen steht der Golfstar seiner Tochter trotzdem zur Seite. Während Russells Prozesses am Southwark Crown Court in London begleitete er Laura und seinen Schwiegersohn zum Gericht.

Zu Beginn der Woche wurde Bernard gemeinsam mit Laura und Russell vor dem Gerichtsgebäude fotografiert. Dabei legte er seiner Tochter unterstützend die Hände auf den Rücken. Später nahm die Golflegende neben Laura auf der Zuschauertribüne Platz, während Russells Verteidiger sein Schlussplädoyer hielt. Dabei sollen Bernard und Russell charakterlich kaum etwas gemeinsam haben. "Bernard ist ein sehr geradliniger Typ, der sich nicht verstellt. In dieser Hinsicht könnten er und Brand unterschiedlicher kaum sein", hatte ein Familieninsider der Daily Mail verraten. Am Donnerstag wurde Russell wegen Vergewaltigung sowie in drei Fällen wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Bei weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Der Schauspieler hatte alle Vorwürfe zurückgewiesen. Als das Urteil verkündet wurde, senkte Laura den Kopf und hielt sich an ihrem Stuhl fest. Anschließend begleitete sie der Bodyguard des Paares aus dem Gericht.

Laura und Russell waren 2007 zunächst nur für kurze Zeit ein Paar. Vor Gericht gab Laura an, dass Russells damalige Untreue zum Liebes-Aus beigetragen habe. Nach der Versöhnung im Jahr 2015 folgte 2017 die Hochzeit. Inzwischen hat das Paar drei gemeinsame Kinder. Während des Verfahrens sagte Laura auch als Leumundszeugin für ihren Mann aus und beschrieb ihn als fürsorglichen Partner und engagierten Vater. Ihr Vater Bernard gehört zu den bekanntesten Namen im britischen Golfsport: Er trat insgesamt achtmal beim Ryder Cup für Europa an und führte das Team dreimal als Kapitän. Auch Lauras ältere Schwester Kirsty Gallacher ist in Großbritannien bekannt. Sie arbeitete früher als Moderatorin für Sky Sports und soll ihre jüngere Schwester bereits als Teenager mit Russell bekannt gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Frau Laura und seinem Schwiegervater Bernard Gallacher zum Southwark Crown Court in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

Anzeige Anzeige