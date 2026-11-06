Putzfimmel: Samira Yavuz gesteht Zweifel an Mamaqualitäten

Samira Yavuz (32) wollte ihren beiden kleinen Kindern mit einem spontanen Backnachmittag eine Freude machen – doch das Plätzchenchaos brachte sie an ihre Grenzen. In der neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählt der Realitystar, wie sie mit ihren beiden kleinen Kindern spontan zu Hause backte und dabei mit ihrem eigenen Ordnungsdrang haderte. Die Idee kam von ihrer vierjährigen Tochter: Auf dem Weg zur Kita wollte die Kleine wissen, ob sie zusammen Plätzchen machen könnten. Noch halb verschlafen sagte Samira zu. Erst später wurde ihr klar, dass sie sich mitten in einer ohnehin stressigen Woche ein ziemlich aufwendiges Projekt vorgenommen hatte. Nach dem Einkaufen und dem Vorbereiten des Teigs ging es am Esstisch los, den sie vorsorglich mit einer Plastiktischdecke abgedeckt hatte. Viel geholfen hat das nicht: Das Mehl landete auch auf den Sitzpolstern und dem Boden. Beim Verzieren verteilte sich zudem flüssige Schokolade auf Kleidung und Möbeln. Obwohl Samira ihren Kindern kreativen Freiraum geben möchte, setzt ihr das Durcheinander stark zu.

Diesen inneren Konflikt beschreibt Samira im Podcast ganz offen: "Ich checke jetzt, was für eine Mutter ich bin." Manche Mütter könnten die Unordnung einfach tagelang liegen lassen. Sie selbst schaffe das zwar zeitweise ebenfalls, fühle sich aber erst richtig wohl, wenn ihr Zuhause sauber und aufgeräumt sei. "Die ganze Wohnung durfte Plätzchen machen, nicht nur meine Kinder. Alles hier hat Plätzchen gemacht", fasst sie das Ausmaß des Chaos in "Main Character Mode" zusammen. Dabei ist der Realitydarstellerin bewusst, dass Kinder Dinge selbst ausprobieren dürfen und dabei eben Unordnung entsteht. Deshalb sollen die verzierten Kekse auch sichtbar das Werk ihrer vierjährigen Tochter bleiben, statt durch Samiras Eingreifen perfekt auszusehen. Trotzdem falle es ihr extrem schwer, das Durcheinander zuzulassen. Am liebsten räume sie auf, sobald die Kinder schlafen. Überhaupt empfindet Samira das Familienleben als herausfordernder, als sie es sich vor den Geburten vorgestellt hatte. Kinderlose Frauen würden den Alltag mit Nachwuchs ihrer Erfahrung nach oft romantisieren.

Trotz ihres Putzdrangs ist Samira bewusst, wie wertvoll solche gemeinsamen Erlebnisse für ihre Kinder sein können. Die Backnachmittage könnten für die Kleinen zu prägenden "Core Memories" werden, erklärt sie. Schließlich erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit selbst noch heute daran, wie sie früher mit ihrer eigenen Mutter Plätzchen gebacken hat. Diese sei damals allerdings deutlich entspannter mit dem Chaos in der Küche umgegangen. Genau diese Gelassenheit bewundert Samira heute. Auch rund um Halloween stand für die Influencerin die gemeinsame Zeit mit der Familie im Mittelpunkt. Für das Gruselfest hatte sie ein Kinderhalloween bei Freunden angekündigt. Mit dabei sein sollte auch ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (33). Obwohl Samira und Serkan inzwischen getrennt sind, planten die beiden das Fest somit gemeinsam mit ihren Kindern.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

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